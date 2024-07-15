От мечты к кошмару: в сети появился сюжет про олимпийские объекты Афин-2004 спустя два десятилетия (видео)

Олимпийские объекты в столице Греции пришли в полное запустение

В Сети появился сюжет про объекты Олимпийских игр Афины-2004. Стадионы, к которым было приковано внимание всего мира ровно два десятка лет назад, сейчас пришли в полное запустение.

Фрагмент выложен в Instagram, на нем виден стадион для игры в хоккей на траве, как он выглядел в 2004-м и как он выглядит сейчас. Также показана арена для гребного слалома.

Сюжет под названием "Скрытая сторона Олимпийских игр и их заброшенных стадионов" появился накануне открытия Игр-2024 в Париже. В нем рассказывается о главной проблеме Игр — олимпийском наследии.

На месте хоккейного стадиона остались трибуны, которые постепенно рушатся и бетонный пол, на котором раньше была постелена искусственная трава. А на арене для гребного слалома все засыпано песком и поросло деревьями.

В комментариях отмечается, что подобная ситуация происходит и с другими олимпийскими объектами. В частности, в Рио-де-Жанейро снимали сюжет из Олимпийского парка, где проходили соревнования Игр-2016 по водным видам спорта, гандболу, баскетболу, теннису, фехтованию, велоспорту и многим-многим другим видам спорта. Комплекс арен, кортов и бассейнов пришел в запустение уже спустя год после проведения Игр, в 2017-м.

Аналогичная ситуация происходит и с объектами в других олимпийских столицах.

Игры Париж-2024, в которых будет участвовать сборная Украины, пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Всего для проведения соревнований будет задействовано 35 арен.