Від мрії до кошмару: у мережі з’явився сюжет про олімпійські об’єкти Афін-2004 через два десятиліття (відео)

Олімпійські об’єкти в столиці Греції прийшли у повне запустіння

У мережі з’явився сюжет про об’єкти Олімпійських ігор Афіни-2004. Стадіони, до яких було прикуто увагу всього світу рівно два десятки років тому, зараз прийшли у повне запустіння.

Фрагмент викладено в Instagram, на ньому видно стадіон для гри в хокей на траві, як він виглядав у 2004-му і як він виглядає зараз. Також показано арену для гребного слалому.

Сюжет під назвою "Прихований бік Олімпійських ігор та їх занедбаних стадіонів" з’явився напередодні відкриття Ігор-2024 у Парижі. У ньому розповідається про головну проблему Ігор — олімпійську спадщину.

На місці хокейного стадіону залишилися трибуни, які поступово руйнуються і бетонна підлога, на якій раніше була штучна трава. А на арені для гребного слалому все засипано піском та поросло деревами.

У коментарях наголошується, що така ситуація відбувається і з іншими олімпійськими об’єктами. Зокрема, в Ріо-де-Жанейро знімали сюжет з Олімпійського парку, де проходили змагання Ігор-2016 з водних видів спорту, гандболу, баскетболу, тенісу, фехтування, велоспорту та багатьох інших видів спорту. Комплекс арен, кортів і басейнів мав запущенний вигляд вже через рік після проведення Ігор, 2017-го.

Аналогічна ситуація відбувається і з об’єктами в інших олімпійських столицях.

Ігри Париж-2024, у яких братиме участь збірна України, відбудуться у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня. Усього для проведення змагань буде задіяно 35 арен.