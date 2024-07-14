Более тысячи человек прошли шествием и почтили память 488 украинских спортсменов

13 июля в Париже прошел марш памяти убитых украинских спортсменов. Марш организовал Союз украинцев Франции при поддержке Мирового Конгресса украинцев.

Более тысячи человек прошли шествием и почтили 488 украинских спортсменов, которых убили российские захватчики в Украине. Участники марша надели футболки с именами убитых спортсменов, сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

Уяасники прошли маршем от площади Пантеона до площади Сен-Мишель в центре Парижа. Они объединились, чтобы напомнить миру о страданиях Украины. Комментируя марш, глава Минмолодежьспорта Матвей Бидный отметил: "Убитые россией украинские атлеты имели все шансы представить Украину в Париже, однако их убила россия. Теперь убитые украинские атлеты стали частью Небесной команды, которая навсегда вместе с нами".

В частности, Матвей Бидный указал, что у боксера Максима Галиничева, стрелков Ивана Бидняка и Егора Кигитова, дзюдоиста Станислава Гуленкова и тяжелоатлета Александра Пелешенко были все шансы принять участие в Олимпийских играх в Париже, если бы их не убили россияне.

Речи во время мероприятия произнесли представители французской власти и украинской общины. Вице-президент СУФ и Мирового Конгресса Украинцев Владимир Когутяк отметил важность международной поддержки Украины. "Мы повторяем призыв к объединяющему нас миру и справедливости", — сказал он. Франсуа Бешио, заместитель мэра 19 округа Парижа, призвал полностью отстранить российских спортсменов от Олимпийских игр в Париже.

Украинские спортсмены защищают свою страну и демонстрируют несгибаемую волю к победе, тогда как российские спортсмены трусливо поддерживают войну.