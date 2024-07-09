Наименьшее представительство за всю историю: стало известно сколько украинских атлетов выступит на Олимпиаде-2024

Украина будет представлена в Париже 140 атлетами

Стала известна окончательная заявка делегации Украины на Олимпиаду-2024 в Париже. Всего нашу страну представят 140 спортсменов.

Украинцы будут соревноваться на Играх в 23 видах спорта, заявил президент НОК Вадим Гутцайт на специальной пресс-конференции, сообщает "Телеграф". Это наименьшее представительство сине-желтых за время выступлений на Олимпиаде.

Для сравнения, в 2021 году в Токио было 155 спортсменов. На Олимпиаде-2016 Украину представляли 206 атлетов.

В легкой атлетике нашу страну представят 25 спортсменов, футбольная команда будет состоять из 18 игроков, в прыжках в воду, гребле и борьбе (вольной и греко-римской) — по 9 спортсменов. В остальных видах спорта — не более 6 атлетов.

На этой Олимпиаде Украина будет дебютировать в футболе. Это единственный игровой вид спорта, в котором национальная сборная представлена. Также украинцы дебютируют в брейкинге и скалолазании.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа. На соревнованиях будут разыграны 329 комплектов наград в 32 видах спорта.