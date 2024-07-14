Вернулись на 40 лет назад: в России не покажут Олимпиаду в Париже

В 1984-м году тогда еще советские спортсмены бойкотировали Игры в Лос-Анджелесе

На российском телевидении впервые за 40 лет не покажут Олимпийские игры. Игры Париж-2024 не будут показаны ни на федеральных каналах, ни в стримминговых сервисах, ни в Интернете.

Федеральные телеканалы "Первый" и "Россия-1" отказались от трансляций Олимпиады по политическим мотивам из-за "нынешних реалий", пишет Sports.ru. Ранее о том, что телеканалы сочли "неправильным" показывать Олимпиаду, на которую допустили лишь нескольких спортсменов из России в нейтральном статусе, писала "Комсомольская правда".

Переговоры о покупке прав на трансляцию соревнований вели "Матч ТВ" и холдинг VK. Однако в апреле владельца прав на показ Олимпиады в России – главу "Телеспорта" Петра Макаренко – арестовали по обвинению в мошенничестве. Кроме того, следует из публикаций СМИ, после того как стало известно, что и некоторые допущенные российские спортсмены на игры не поедут, заключать миллионные контракты оказалось нецелесообразным.

В итоге ни "Матч ТВ", ни VK права не купили и официально показывать Олимпиаду, которая стартует уже 26 июля, не будут. Стриминговые сервисы Okko и Wink также контракты на трансляцию игр не заключали.

Последний раз Олимпийские игры в тогда еще СССР не показывали по телевидению в 1984 году. Тогда страна их бойкотировала.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцам дали инструкцию по общению с россиянами на Олимпиаде.