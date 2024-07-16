Де і коли буде Олімпіада-2024: подробиці про церемонію відкриття Олімпійських Ігор

Ігри-2024 відбудуться в Парижі, змагання пройдуть наприкінці липня – на початку серпня.

Головною спортивною подією цього літа стануть Олімпійські ігри-2024, де братиме участь і збірна України. Найпрестижніші змагання, що відбуваються раз на чотири роки, цього разу відбудуться через три роки після Ігор-2020 у Токіо, які пройшли 2021-го. Олімпійський цикл був збитий через пандемію коронавірусу, через що проведення Ігор у 2020 році виявилося неможливим.

Ігри-2024 відбудуться у Парижі, змагання пройдуть наприкінці липня – на початку серпня. Також Ігри прийме низку інших міст країни. "Телеграф" у подробицях розповідає про Ігри-2024.

Так, баскетбольний турнір пройде в Ліллі, футбольний — окрім Парижа відбудеться у Бордо, Марселі, Ліоні, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні, а змагання з серфінгу, навіть не на материковій частині Франції, а на Таїті — острові Французької Полінезії у Тихому. океан. Пляжі Теахупоо, де щороку проводиться один із етапів Світової ліги серфінгу (WSL), було обрано місцем проведення олімпійського турніру з цього виду спорту, який дебютував на Олімпійських іграх лише у Токіо-2020.

Місто-організатор турніру, за традицією, було обрано за 7 років до початку Олімпіади, щоб організатори зуміли добре підготуватися до змагань. При цьому Париж мав дуже сильного конкурента в особі Лос-Анджелеса. Прийом офіційних заявок розпочався 15 січня 2015 року та був закінчений 15 вересня 2015 року. Але, 31 липня 2017 року влада Лос-Анджелеса та керівництво МОК досягли угоди про проведення у місті літніх Олімпійських ігор 2028 року. Досягнута домовленість означала, що Олімпійські ігри 2024 пройдуть у Парижі. І 13 вересня 2017 року МОК на своїй 131 сесії в Лімі офіційно оголосив столицю Олімпійських ігор — Париж

Париж раніше приймав у себе літні Олімпійські ігри 1900 та 1924 років. І після закінчення Ігор-2024 стане другим містом, яке тричі приймало літні Олімпійські ігри, після Лондона.

Церемонія відкриття Ігор-2024 відбудеться 26 липня. Вперше в історії літніх Олімпійських ігор церемонія відкриття пройде не на стадіоні. Парад спортсменів пройде Сеною, де кожна делегація пересуватиметься окремим човном. Усі судна команд будуть обладнані камерами, щоб глядачі, які спостерігали за церемонією телевізійної або Інтернет-трансляції, могли побачити спортсменів поблизу. Рухаючись річкою зі сходу на захід, 10 500 атлетів перетнуть центр Парижа, який стане місцем дії Ігор і де спортсмени демонструватимуть свою майстерність протягом наступних 16 днів. Парад пройде маршрутом за 6 км і завершиться перед Трокадеро, де відбудеться решта церемонії та фінальне шоу відкриття.

Проведення церемонії, відкритої для широкої аудиторії та безкоштовної для більшості глядачів, — серйозний крок уперед. Вболівальникам не знадобляться квитки, щоб потрапити на верхні набережні, але тим, хто хоче потрапити на нижні набережні, від Аустерлицького мосту до Єнського мосту, потрібно купити квитки. Вісімдесят гігантських екранів та динаміки дозволять усім охочим насолодитися чарівною атмосферою цього шоу, яка пошириться по всій французькій столиці. Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі стане наймасштабнішою в історії Ігор. Вона буде відкрита для всіх: мешканців Парижа та його регіону, а також гостей з усієї Франції та всього світу.

Потім буде 16 днів напружених фінальних змагань, де щодня визначатимуться чемпіони з різних видів спорту з 27 липня по 11 серпня. Примітно, що програма змагань Ігор почнеться ще до офіційного відкриття, вже 24 липня. До церемонії відкриття Ігор свої змагання розпочнуть представники футболу, регбі та стрільби з лука.

Церемонія закриття відбудеться 11 серпня у день заключних змагань. Сама церемонія, традиційно, відбудеться за кілька годин після закінчення останнього фіналу.

Ігри проводилися ще у давній Олімпії, а сучасні Ігри почали проводити із 1896 року. Відродження олімпійського руху сучасності пов’язані з ім’ям барона П’єра де Кубертена. Деякі зимові види спорту були включені до літніх Олімпійських ігор у 1908 та 1920 роках. Ігри проводилися раз на чотири роки, але в 1906 пройшли Позачергові олімпійські ігри в Афінах. через два роки після Ігор-1904 у Сент-Луїсі (США) та за два роки до Ігор-1908 в Антверпені (Бельгія). Також Ігри не проводилися через Першу світову війну (Берлін-1916) та Другу світову війну (Токіо-1940, Лондон-1944).

Починаючи з 1948 року (Лондон-1948), Олімпіади проводяться регулярно. Єдиним винятком стали Ігри Токіо-2020, які, як зазначалося, через пандемію коронавірусу пройшли 2021-го року.

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