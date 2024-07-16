Соперник Усика с самым сильным ударом нокаутировал курьера (видео)

Боксер решил применить голову, чтобы разрешить конфликт

Известный британский боксер, бывший соперник украинского чемпиона Александра Усика Дерек Чисора ударил доставщика в Лондоне. К слову, Усик подарил один из своих поясов Джошуа и Дюбуа.

В сети появились кадры, на которых видна перепалка Чисоры и доставщика еды из Deliveroo. Об этом сообщает givemesport.

На видео видно, как боксер по прозвищу "Война" схватил велосипедиста, а в какой-то момент ударил его головой. После этого доставщик оказался в нокауте. Очевидцы сообщают, что конфликт произошел из-за того, что доставщик на велосипеде двигался по тротуару, где было много детей и собак. Боксер сделал замечание работнику Deliveroo, после чего началась словесная перепалка. Прибывшая на вызов полиция, собрав показания очевидцев, не стала задерживать Чисору.

Напомним, Усик после боя с Тайсоном Фьюри заявлял, что Чисора обладает сильнейшим ударом из всех его соперников.

"Самый тяжелый бой — да, с Фьюри. Самый сильный удар — нет. Потому что Дерек Чисора очень крутой парень. Один удар пришелся по перчаткам, и я сказал: "Боже мой, как бейсбольная бита", — сказал Усик в эфире 3 Knockdown Rule.

Напомним, бой-реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде. Бой Джошуа — Дюбуа планируют провести 21 сентября в Лондоне на легендарной арене "Уэмбли".