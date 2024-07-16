Суперник Усика з найсильнішим ударом нокаутував кур’єра (відео)

Боксер вирішив застосувати голову, щоб вирішити конфлікт

Відомий британський боксер, колишній суперник українського чемпіона Олександра Усика Дерек Чісора вдарив доставщика у Лондоні. До речі, Усик подарував один зі своїх поясів Джошуа та Дюбуа.

У мережі з’явилися кадри, на яких видно перепалку Чісори та кур'єра їжі з Deliveroo. Про це повідомляє givemesport.

На відео видно, як боксер на прізвисько "Війна" схопив велосипедиста, а якоїсь миті вдарив його головою. Після цього доставщик опинився у нокауті. Очевидці повідомляють, що конфлікт стався через те, що кур'єр рухався на велосипеді по тротуару, де було багато дітей та собак. Боксер зробив зауваження працівникові Deliveroo, після чого почалася словесна суперечка. Поліція, яка прибула на виклик, зібравши свідчення очевидців, не стала затримувати Чісору.

Нагадаємо, Усик після бою з Тайсоном Ф’юрі заявляв, що Чісора має найсильніший удар з усіх його суперників.

"Найважчий бій — так, з Ф’юрі. Найсильніший удар — ні. Тому що Дерек Чісора дуже крутий хлопець. Один удар припав по рукавичках, і я сказав: "Боже мій, як бейсбольна бита", — сказав Усик в ефірі 3 Knockdown Rule.

Нагадаємо, бій-реванш Усика та Ф’юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді. Бій Джошуа — Дюбуа планують провести 21 вересня в Лондоні на легендарній арені "Вемблі".