Решение Украины по Олимпиаде вызвало истерику в России

Украинские спортсмены теперь могут не бояться дисквалификации

Украинских спортсменов не будут наказывать за отказ пожимать руки россиянам на Олимпиаде в Париже. На чемпионате мира-2023 по фехтованию в Милане украинку Ольгу Харлан дисквалифицировали из-за отказать пожать руку Анне Смирновой из РФ.

Об этом рассказал президент НОК Украины Вадим Гутцайт в эфире телемарафона. Рукопожатие является обязательным в некоторых дисциплинах.

"Мы договорились с международными федерациями, где необходимо приветствовать [спортсменов] во время встречи, а также после матча. Договорились, что мы [украинцы] не приветствуем друг друга [с россиянами], не пожимаем руку", – сказал Гутцайт.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что российским спортсменам плевать, будут с ними здороваться украинские атлеты на Олимпиаде или нет. А вот в российских пабликах данное решение Украины вызвало шквал оскорблений в адрес украинской стороны. Также досталось и российским спортсменам, которые едут на Олимпиаду в нейтральном статусе.

"Я не собираюсь украинцам рассказывать, как себя вести. У них своя культура поведения. Нам плевать, будут они с нами здороваться или нет. Будут ли они нам руку жать. Нам их рукопожатия вообще не нужны", — цитирует Тарасову Р-Спорт.

Напомним, 19 июля в мире объявили олимпийское перемирие. В РФ заявили, что их это не касается, ведь они "ни с кем не воюют".