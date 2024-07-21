Франция дала России по носу: РФ и Беларусь пытались отправить на Олимпиаду не только спортсменов

Страны-агрессоры хотели заслать во Францию своих шпионов

Франция запретила российским "журналистам" освещать Олимпийские игры в Париже. Дело в том, что РФ пыталась заслать в страну своих агентов и шпионов.

Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, передает Le Journal du Dimanche. Французские силовики перед Играми совершили около миллиона административных проверок, в ходе которых отказ на работу на ОИ получили свыше 4 тысяч человек.

Франция насчитала около сотни потенциальных агентов, шпионов, которые пытались проникнуть на игры в качестве журналистов, технического персонала, физиотерапевтов. "Отличились" Россия, Беларусь и другие страны.

– Сколько людей не взяли на работу из-за подозрений в том, что они являются агентами-шпионами или информаторами иностранных государств?

– Меньше сотни. Использовалось различное прикрытие: журналисты, технический персонал, физиотерапевты…

– Из каких стран?

– Из России, Беларуси, а также других стран, список которых я не буду раскрывать.

– Каковы цели этих агентов?

– Вероятно, они здесь не для того, чтобы нападать. Но, помимо разведки и традиционного шпионажа, существует возможность получить доступ к компьютерным сетям, чтобы совершить кибератаку.

– Насколько осторожно вы относились к одобрению российских запросов?

– Например, мы отказали большому количеству "журналистов", которые утверждали, что хотят освещать Игры. С другой стороны, мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете (МОК). Мы исходим из принципа предосторожности, – сказал Дарманен.

Напомним, МОК разрешил россиянам участвовать в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе и с другими ограничениями. В итоге во Францию на соревнования отправятся 15 россиян. При этом фильтр МОК не сработал, и на Играх таки выступят Z-спортсмены.