Франція дала Росії по носу: РФ та Білорусь намагалися відправити на Олімпіаду не лише спортсменів

Країни-агресори хотіли послати до Франції своїх шпигунів

Франція заборонила російським "журналістам" висвітлювати Олімпійські ігри у Парижі. Річ у тому, що РФ намагалася заслати до країни своїх агентів та шпигунів.

Про це розповів голова МВС Франції Жеральд Дарманен, повідомляє Le Journal du Dimanche. Французькі силовики перед Іграми здійснили близько мільйона адміністративних перевірок, під час яких відмову на роботу на ОІ отримали понад 4 тисячі осіб.

Франція нарахувала близько сотні потенційних агентів, шпигунів, які намагалися проникнути на ігри як журналісти, технічний персонал, фізіотерапевти. "Відзначилися" Росія, Білорусь та інші країни.

– Скількох людей не взяли на роботу через підозри в тому, що вони є агентами-шпигунами чи інформаторами іноземних держав?

– Менше сотні. Використовувалося різне прикриття: журналісти, технічний персонал, фізіотерапевти…

– З яких країн?

– З Росії, Білорусі, а також інших країн, список яких я не розкриватиму.

– Які цілі цих агентів?

– Мабуть, вони тут не для того, щоби нападати. Але, крім розвідки та традиційного шпигунства, існує можливість отримати доступ до комп’ютерних мереж, щоб зробити кібератаку.

– Наскільки обережно ви ставилися до схвалення запитів?

– Наприклад, ми відмовили великій кількості "журналістів", які стверджували, що хочуть висвітлювати Ігри. З іншого боку, ми допустили росіян, які працюють у Міжнародному олімпійському комітеті (МОК). Ми виходимо з принципу обережності, – сказав Дарманен.

Нагадаємо, МОК дозволив росіянам брати участь в Олімпійських іграх у Парижі у нейтральному статусі та з іншими обмеженнями. У підсумку до Франції на змагання вирушать 15 росіян. При цьому фільтр МОК не спрацював, і на Іграх таки виступатимуть Z-спортсмени.