Жена Лунина вызвала фурор в сети, надев крошечное бикини (фото)
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Девушка ведет популярный блог в соцсетях
Жена вратаря сборной Украины и мадридского "Реала" Андрея Лунина Анастасия опубликовала откровенные снимки в сети. К слову, украинский страж ворот может покинуть Сливочных уже в это межсезонье.
Соответствующие фото Анастасия опубликовала на своей странице в Instagram. Красотка для фотосессии в Мадриде выбрала купальник Flirt and Tan.
Анастасия позировала возле бассейна в бикини бело-красного цвета, а также в шляпке. Примечательно, что это цвета главных соперников "Реала" в Мадриде — "Атлетико". Однако пользователи в сети обратили внимание лишь на красоту жены Лунина.
К слову, сам Лунин поставил под публикацией жены смайлик "огонь" и 3 "сердечка". Менее, чем за сутки, фото Анастасии набрали десять тысяч лайков и десятки восторженных комментариев.
"Жена защитника Реала", "Такая красотка", "Самая Красивая", — пишут пользователи.
Напомним, Лунин после победы в Лиге чемпионов 2023/24 назвал свою жену "музой". Украинский футболист пропустил финальный матч против "Боруссии" Д, хотя сыграл важнейшую роль в успехе "Реала" в плей-офф ЛЧ.