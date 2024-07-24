Дружина Луніна викликала фурор у мережі, одягнувши крихітне бікіні (фото)

Дівчина веде популярний блог у соцмережах

Дружина воротаря збірної України та мадридського "Реала" Андрія Луніна Анастасія опублікувала відверті знімки у мережі. До речі, український страж воріт може залишити Вершкових вже цього міжсезоння.

Відповідні фото Анастасія опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня для фотосесії у Мадриді обрала купальник Flirt and Tan.

Анастасія позувала біля басейну у бікіні біло-червоного кольору, а також у капелюшку. Примітно, що це кольори головних суперників "Реала" у Мадриді — "Атлетіко". Однак користувачі мережі звернули увагу лише на красу дружини Луніна.

Анастасія Луніна на відпочинку

До речі, сам Лунін поставив під публікацією дружини смайлик "вогонь" та 3 "сердечка". Менш ніж за добу фото Анастасії набрали десять тисяч вподобайок і десятки захоплених коментарів.

"Дружина захисника Реала", "Така красуня", "Найкрасивіша", — пишуть користувачі.

Нагадаємо, Лунін після перемоги у Лізі чемпіонів 2023/24 назвав свою дружину "музою". Український футболіст пропустив фінальний матч проти "Боруссії" Д, хоча зіграв важливу роль в успіху "Реала" у плей-оф ЛЧ.