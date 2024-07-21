"Что она несет": в России затравили легенду спорта, заговорившую о перемирии с Украиной

Известный тренер разгневала своих соотечественников

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что Россия не должна отказываться от олимпийского перемирия. Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об олимпийском перемирии.

Соответствующий комментарий Тарасовой приводит sport24.ru. Татьяна считает, что РФ должна принять предложение МОК.

"Отлично, что МОК объявил олимпийское перемирие. Если они говорят, значит, реально могут все организовать.

Почему России не стоит соглашаться на перемирие? На протяжении десятилетий мы возглавляли мировой спорт, а наши результаты были лучшими. Мы разве все время сидим в оппозиции?

Наши спортсмены и тренеры очень много работают. Результат их деятельности может быть оценен только на соревнованиях, поэтому к ним у меня нет вопросов. Нужно сделать так, чтобы нас всегда допускали и никогда не имели к нам претензий.

Почему мы должны все время отказываться? Потому что мы такие крутые, что ли?!

Крутые сейчас бегают и прыгают на Олимпийских играх, а мы просто дома", – сказала Тарасова.

Российские пользователи накинулись на Тарасову после этих слов. В сети начали оскорблять Татьяну.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон публично предложил России олимпийское перемирие. В Кремле на это ответили отказом.