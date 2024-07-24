Многократную олимпийскую чемпионку не пустили на Олимпиаду из-за видео 4-летней давности

Именитая спортсменка пропустит Олимпиаду

Олимпийскую чемпионку по конному спорту (выездка и командная выездка) Шарлотту Дюжарден из Великобритании отстранили от Олимпиады-2024 в Париже. Все из-за жесткого обращения с лошадью.

Об этом сообщает The Telegraph. По информации источника, поводом для дисквалификации стало видео 4-летней давности.

На кадрах видно, как Дюжарден тренирует 19-летнюю всадницу и бьет хлыстом по ногам лошади, чтобы та лучше выполняла элемент. Жалобу на олимпийскую чемпионку подала ученица чемпионки.

"Шарлотта Дюжарден находилась в центре арены. Она сказала ученице: "Ваша лошадь должна выше поднимать ноги на галопе". Она взяла длинный кнут и била лошадь более 24 раз за минуту, причем очень сильно, очень жестко. Это было похоже на представление со слонами в цирке.

В этом не было никакого смысла. Никакой цели. Это невероятно. В то время мой клиент думал, что это, видимо, нормально. Думал: она олимпийская чемпионка. Кто я такой, чтобы сомневаться?" — заявил адвокат истца.

Дюжарден позже извинилась за инцидент.

"То, что произошло, совершенно не соответствует моему характеру и не отражает то, как я тренирую своих лошадей или тренирую своих учеников. Однако оправдания нет. Мне очень стыдно, и мне следовало подать лучший пример в тот момент", – заявила Шарлотта.

Ранее сообщалось, что российская спортсменка Ксения Костыгова получила два года дисквалификации за избиение лошади. К слову, Международная федерация конного спорта (FEI) вернула россиян на соревнования.