Многократную олимпийскую чемпионку не пустили на Олимпиаду из-за видео 4-летней давности
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Именитая спортсменка пропустит Олимпиаду
Олимпийскую чемпионку по конному спорту (выездка и командная выездка) Шарлотту Дюжарден из Великобритании отстранили от Олимпиады-2024 в Париже. Все из-за жесткого обращения с лошадью.
Об этом сообщает The Telegraph. По информации источника, поводом для дисквалификации стало видео 4-летней давности.
На кадрах видно, как Дюжарден тренирует 19-летнюю всадницу и бьет хлыстом по ногам лошади, чтобы та лучше выполняла элемент. Жалобу на олимпийскую чемпионку подала ученица чемпионки.
"Шарлотта Дюжарден находилась в центре арены. Она сказала ученице: "Ваша лошадь должна выше поднимать ноги на галопе". Она взяла длинный кнут и била лошадь более 24 раз за минуту, причем очень сильно, очень жестко. Это было похоже на представление со слонами в цирке.
В этом не было никакого смысла. Никакой цели. Это невероятно. В то время мой клиент думал, что это, видимо, нормально. Думал: она олимпийская чемпионка. Кто я такой, чтобы сомневаться?" — заявил адвокат истца.
Дюжарден позже извинилась за инцидент.
"То, что произошло, совершенно не соответствует моему характеру и не отражает то, как я тренирую своих лошадей или тренирую своих учеников. Однако оправдания нет. Мне очень стыдно, и мне следовало подать лучший пример в тот момент", – заявила Шарлотта.
Ранее сообщалось, что российская спортсменка Ксения Костыгова получила два года дисквалификации за избиение лошади. К слову, Международная федерация конного спорта (FEI) вернула россиян на соревнования.