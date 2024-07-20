"Почему Украине можно все?": Россия грозит судом

Российский депутат назвал ситуацию "дискриминацией россиян"

Председатель комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрий Свищев прокомментировал узаконенный запрет на рукопожатия между украинскими и российскими атлетами на Олимпийских играх в Париже. К слову, на ЧМ-2023 по фехтованию в Милане украинку Ольгу Харлан дисквалифицировали из-за отказать пожать руку Анне Смирновой из РФ.

Соответствующий комментарий Свищева приводит "Матч ТВ". Он заявил, что российские спортивные органы могут подать в суд в связи с дискриминацией граждан РФ по национальному признаку.

"Удивительно, что весь мир прогибается под желаниями и пожеланиями одной страны. Таких стран‑членов Международного олимпийского комитета (МОК) более 200. При чем здесь Украина? Почему Украине можно все то, что нельзя другим?

Раз российских спортсменов допустили на Олимпиаду, значит, они соответствуют критериям МОК – тема закрыта. Украинец ты, палестинец, русский, американец – для всех правила должны быть едины.

Тебе что‑то не нравится? Ну и не участвуй в Олимпийских играх. Украинцы уже сели на шею МОК. Удивительна позиция МОК и международных спортивных федераций, что они соглашаются с пожеланиями украинцев и нарушают нормы спортивного этикета и правила в отдельных видах спорта, которые действуют уже десятилетия.

Думаю, есть юридическая возможность оспорить это решение и подать заявление в суд. Наши спортивные федерации и Олимпийский комитет России (ОКР) могли бы подать заявление в суд о дискриминации граждан РФ по национальному признаку", – сказал Свищев.

Напомним, МОК разрешил россиянам участвовать в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе и с другими ограничениями. В итоге во Францию на соревнования отправятся 15 россиян. При этом фильтр МОК не сработал, и на Играх таки выступят Z-спортсмены.