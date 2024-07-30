Париж-2024: все чемпионы и медалисты Олимпийских игр 31 июля (обновляется)

На Играх пройдет большой соревновательный день

В среду, 31 июля, на Олимпийских играх в Париже состоится пятый соревновательный день. Накануне на Играх Украина завоевала первую медаль.

Начнут соревновательный день серфингисты, а завершат пловцы. Об этом сообщает "Телеграф". Кроме того, спортсмены будут соревноваться за медали в таких дисциплинах: триатлон (под вопросом), прыжки в воду, академическая гребля, BMX-фристайл, гребной слалом, спортивная гимнастика, дзюдо, и фехтование.

Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпиаде-2024 31 июля (обновляется)

31 июля, среда (19 комплектов медалей)

3:12 Серфинг: Поединок за бронзу (мужчины)

3:53 Серфинг: Поединок за бронзу (женщины)

4:34 Серфинг: Финал (мужчины)

5:15 Серфинг: Финал (женщины)

9:00 Триатлон: Личный зачет (женщины)

11:45 Триатлон: Личный зачет (мужчины)

12:00 Прыжки в воду: Синхронная вышка 10м (женщины)

13:02 Академическая гребля: Четверки парные (мужчины)

13:14 Академическая гребля: Четверки парные (женщины)

14:10 BMX-фристайл: Парк (женщины)

15:44 BMX-фристайл: Парк (мужчины)

16:30 Стрельба: Трапп (женщины)

17:00 Дзюдо: До 70кг (женщины), до 90кг (мужчины)

18:25 Гребной слалом: Каноэ-одиночки (женщины)

18:30 Спортивная гимнастика: Многоборье (мужчины)

20:30 Фехтование: Командная сабля, бронзовый и золотой финалы (мужчины)

21:30 Плавание: 100м вольным стилем (женщины)

21:36 Плавание: Финал 200 м баттерфляем (мужчины)

22:07 Плавание: 1500м свободным стилем (женщины)

23:15 Плавание: Финал 200 м брассом (мужчины)

23:15 Плавание: Финал 100 м вольным стилем (мужчины)

23:22 Плавание: 100м свободным стилем (мужчины)

Напомним, 30 июля на Олимпиаде-2024 было разыграно 11 комплектов наград. Украинцы в этот день остались без медалей.