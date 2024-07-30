Париж-2024: все чемпионы и медалисты Олимпийских игр 31 июля (обновляется)
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На Играх пройдет большой соревновательный день
В среду, 31 июля, на Олимпийских играх в Париже состоится пятый соревновательный день. Накануне на Играх Украина завоевала первую медаль.
Начнут соревновательный день серфингисты, а завершат пловцы. Об этом сообщает "Телеграф". Кроме того, спортсмены будут соревноваться за медали в таких дисциплинах: триатлон (под вопросом), прыжки в воду, академическая гребля, BMX-фристайл, гребной слалом, спортивная гимнастика, дзюдо, и фехтование.
Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпиаде-2024 31 июля (обновляется)
31 июля, среда (19 комплектов медалей)
3:12 Серфинг: Поединок за бронзу (мужчины)
3:53 Серфинг: Поединок за бронзу (женщины)
4:34 Серфинг: Финал (мужчины)
5:15 Серфинг: Финал (женщины)
9:00 Триатлон: Личный зачет (женщины)
11:45 Триатлон: Личный зачет (мужчины)
12:00 Прыжки в воду: Синхронная вышка 10м (женщины)
13:02 Академическая гребля: Четверки парные (мужчины)
13:14 Академическая гребля: Четверки парные (женщины)
14:10 BMX-фристайл: Парк (женщины)
15:44 BMX-фристайл: Парк (мужчины)
16:30 Стрельба: Трапп (женщины)
17:00 Дзюдо: До 70кг (женщины), до 90кг (мужчины)
18:25 Гребной слалом: Каноэ-одиночки (женщины)
18:30 Спортивная гимнастика: Многоборье (мужчины)
20:30 Фехтование: Командная сабля, бронзовый и золотой финалы (мужчины)
21:30 Плавание: 100м вольным стилем (женщины)
21:36 Плавание: Финал 200 м баттерфляем (мужчины)
22:07 Плавание: 1500м свободным стилем (женщины)
23:15 Плавание: Финал 200 м брассом (мужчины)
23:15 Плавание: Финал 100 м вольным стилем (мужчины)
23:22 Плавание: 100м свободным стилем (мужчины)
Напомним, 30 июля на Олимпиаде-2024 было разыграно 11 комплектов наград. Украинцы в этот день остались без медалей.