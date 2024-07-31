Париж-2024: все чемпионы и медалисты Олимпийских игр 1 августа (обновляется)

На Играх разыграют 17 комплектов наград

В четверг, 1 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится шестой игровой день. Спортсмены будут бороться за награды в 17 дисциплинах.

Начнут соревновательный день легкоатлеты, а завершат — пловцы. Об этом сообщает "Телеграф". Кроме того, спортсмены будут соревноваться за медали в таких видах спорта: стрельба, академическая гребля, парусный спорт, дзюдо, гребной слалом, спортивная гимнастика, и фехтование.

Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпиаде-2024 1 августа (обновляется)

8:30 Легкая атлетика: Спортивная ходьба 20 км (мужчины)

10:20 Легкая атлетика: Спортивная ходьба 20 км (женщины)

10:30 Стрельба: Винтовка 50м, 3 положения (мужчины)

11:30 Академическая гребля: Двойки парные (женщины)

11:42 Академическая гребля: Двойки парные (мужчины)

11:54 Академическая гребля: Четверки (женщины)

12:06 Академическая гребля: Четверки (мужчины)

15:43 Парусный спорт: Скиф (мужчины)

16:43 Парусный спорт: Скиф (женщины)

17:00 Дзюдо: До 100кг (мужчины), до 78кг (женщины)

18:30 Гребной слалом: Байдарки-одиночки (мужчины)

19:15 Спортивная гимнастика: Многоборье (женщины)

20:10 Фехтование: Командная рапира, бронзовый и золотой финалы (женщины)

21:30 Плавание: 200м баттерфляем (женщины)

21:37 Плавание: 200м на спине (мужчины)

22:04 Плавание: 200м брассом (женщины)

22:49 Плавание: Эстафета 4X200м свободным стилем (женщины)

Напомним, 31 июля на Олимпийских играх в Париже было разыграно 17 комплектов наград. Отметим, украинские гимнасты удачно выступили в этот день.