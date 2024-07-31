Париж-2024: усі чемпіони та медалісти Олімпійських ігор 1 серпня (оновлюється)

На Іграх розіграють 17 комплектів нагород

У четвер, 1 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться шостий ігровий день. Спортсмени боротимуться за нагороди у 17 дисциплінах.

Почнуть змагальний день легкоатлети, а завершать — плавці. Про це повідомляє "Телеграф". Крім того, спортсмени змагатимуться за медалі у таких видах спорту: стрільба, академічне веслування, вітрильний спорт, дзюдо, гребний слалом, спортивна гімнастика та фехтування.

Розклад та результати медальних змагань на Олімпіаді-2024 1 серпня (оновлюється)

8:30 Легка атлетика: Спортивна ходьба 20 км (чоловіки)

10:20 — Легка атлетика: Спортивна ходьба 20 км (жінки)

10:30 Стрільба: Гвинтівка 50 м, 3 положення (чоловіки)

11:30 Академічне веслування: Двійки парні (жінки)

11:42 Академічне веслування: Двійки парні (чоловіки)

11:54 Академічне веслування: Четвірки (жінки)

12:06 Академічне веслування: Четвірки (чоловіки)

15:43 Вітрильний спорт: Скіф (чоловіки)

16:43 Вітрильний спорт: Скіф (жінки)

17:00 Дзюдо: До 100 кг (чоловіки), до 78 кг (жінки)

18:30 Веслувальний слалом: Байдарки-одиночки (чоловіки)

19:15 Спортивна гімнастика: Багатоборство (жінки)

20:10 Фехтування: Командна рапіра, бронзовий та золотий фінали (жінки)

21:30 Плавання: 200 м батерфляєм (жінки)

21:37 Плавання: 200 м на спині (чоловіки)

22:04 Плавання: 200 м брасом (жінки)

22:49 Плавання: Естафета 4х200м вільним стилем (жінки)

Нагадаємо, 31 липня на Олімпійських іграх у Парижі було розіграно 17 комплектів нагород. Зазначимо, українські гімнасти вдало виступили цього дня.