Олимпиец рассмешил сеть перед заплывом в "грязной" Сене

Атлет "придумал", как обезопасить себя от кишечной палочки в реке

Американский триатлонист Сет Райдер ради заплыва в Сене на Олимпиаде-2024 в Париже пошел на радикальные меры. Соревнования по триатлону неоднократно переносились из-за плохого качества воды.

Спортсмен признался, что перестал мыть руки после туалета. Об этом сообщает The Sun.

"Мы знаем, что там может оказаться кишечная палочка. Поэтому я лишь стараюсь повысить свой порог устойчивости, подвергая себя небольшому воздействию кишечной палочки в повседневной жизни.

Это касается мелочей в течение дня, например не мыть руки после посещения туалета и тому подобное", – заявил Райдер.

В среду, 31 июля, на Олимпиаде-2024 в Париже прошли мужские соревнования по триатлону. На первом этапе спортсмены плыли в реке Сена, которую очищали перед началом Игр из-за высокой концентрации бактерий. Сет занял 29-е место.

В сети лишь посмеялись над "планом" Райдера.

Напомним, на Сене также состоялась церемония открытия Олимпийских игр в Париже. Шоу наделало шуму в сети из-за неоднозначных сцен. Организаторам даже пришлось извиняться перед христианами всего мира. К слову, в РФ также раскритиковали церемонию открытия Игр.