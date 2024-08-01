Париж-2024: все чемпионы и медалисты Олимпийских игр 2 августа (обновляется)

На Играх пройдет большой соревновательный день, в рамках которого разыграют 25 комплектов наград

В пятницу, 2 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится седьмой игровой день. Накануне на Играх разыграли 15 комплектов медалей.

Начнут соревновательный день стрелки, а завершат — велогонщики. Об этом сообщает "Телеграф". Кроме того, спортсмены будут соревноваться за медали в таких видах спорта: академическая гребля, парусный спорт, прыжки в воду, теннис, конный спорт, бадминтон, дзюдо, стрельба из лука, фехтование, прыжки на батуте, плавание и легкая атлетика.

Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпиаде-2024 2 августа (обновляется)

10:30 Стрельба: Винтовка 50м, 3 положения (женщины)

11:42 Академическая гребля: Двойки (мужчины)

11:54 Академическая гребля: Двойки (женщины)

12:00 Прыжки в воду: Синхронный трамплин 3 м (мужчины)

12:06 Академическая гребля: Двойки парные легкий вес (мужчины)

12:18 Академическая гребля: Двойки парные легкий вес (женщины)

13:00 Теннис: Пары, матч за бронзу (мужчины). Микст, матч за бронзу

13:13 Парусный спорт: Скиф (женщины).

14:13 Парусный спорт: Скиф (мужчины).

14:50 Прыжки на батуте: Финал (женщины)

15:00 Конный спорт: Командный конкур

15:03 Парусный спорт: Виндсерфинг (женщины)

15:23 Парусный спорт: Виндсерфинг (мужчины)

16:00 Бадминтон: Парный (микст)

17:00 Дзюдо: Более 78кг (женщины), более 100кг (мужчины)

17:24 Стрельба из лука: Перестрелка за бронзу, команды (микст)

17:43 Стрельба из лука: Финал, команды (микст)

20:00 Теннис: Финал (микст)

20:30 Фехтование: Командная шпага, бронзовый и золотой финалы (мужчины)

20:50 Прыжки на батуте: Финал (мужчины)

21:30 Плавание: 50м свободным стилем (мужчины)

21:36 Плавание: 200м на спине (женщины)

21:43 Плавание: 200м комплексом (мужчины)

22:20 Легкая атлетика: 10 000м (мужчины)

22:35 BMX-гонки: Финал (мужчины)

22:50 BMX-гонки: Финал (женщины)

Напомним, сборная Украины завоевала свою вторую награду на Олимпиаде в Париже. "Серебряным" призером игр стал стрелок Сергей Кулиш. На сайте "Телеграф" доступен полный медальный зачет Игр.