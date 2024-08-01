Париж-2024: все чемпионы и медалисты Олимпийских игр 2 августа (обновляется)
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На Играх пройдет большой соревновательный день, в рамках которого разыграют 25 комплектов наград
В пятницу, 2 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится седьмой игровой день. Накануне на Играх разыграли 15 комплектов медалей.
Начнут соревновательный день стрелки, а завершат — велогонщики. Об этом сообщает "Телеграф". Кроме того, спортсмены будут соревноваться за медали в таких видах спорта: академическая гребля, парусный спорт, прыжки в воду, теннис, конный спорт, бадминтон, дзюдо, стрельба из лука, фехтование, прыжки на батуте, плавание и легкая атлетика.
Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпиаде-2024 2 августа (обновляется)
10:30 Стрельба: Винтовка 50м, 3 положения (женщины)
11:42 Академическая гребля: Двойки (мужчины)
11:54 Академическая гребля: Двойки (женщины)
12:00 Прыжки в воду: Синхронный трамплин 3 м (мужчины)
12:06 Академическая гребля: Двойки парные легкий вес (мужчины)
12:18 Академическая гребля: Двойки парные легкий вес (женщины)
13:00 Теннис: Пары, матч за бронзу (мужчины). Микст, матч за бронзу
13:13 Парусный спорт: Скиф (женщины).
14:13 Парусный спорт: Скиф (мужчины).
14:50 Прыжки на батуте: Финал (женщины)
15:00 Конный спорт: Командный конкур
15:03 Парусный спорт: Виндсерфинг (женщины)
15:23 Парусный спорт: Виндсерфинг (мужчины)
16:00 Бадминтон: Парный (микст)
17:00 Дзюдо: Более 78кг (женщины), более 100кг (мужчины)
17:24 Стрельба из лука: Перестрелка за бронзу, команды (микст)
17:43 Стрельба из лука: Финал, команды (микст)
20:00 Теннис: Финал (микст)
20:30 Фехтование: Командная шпага, бронзовый и золотой финалы (мужчины)
20:50 Прыжки на батуте: Финал (мужчины)
21:30 Плавание: 50м свободным стилем (мужчины)
21:36 Плавание: 200м на спине (женщины)
21:43 Плавание: 200м комплексом (мужчины)
22:20 Легкая атлетика: 10 000м (мужчины)
22:35 BMX-гонки: Финал (мужчины)
22:50 BMX-гонки: Финал (женщины)
Напомним, сборная Украины завоевала свою вторую награду на Олимпиаде в Париже. "Серебряным" призером игр стал стрелок Сергей Кулиш. На сайте "Телеграф" доступен полный медальный зачет Игр.