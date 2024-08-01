Париж-2024: усі чемпіони та медалісти Олімпійських ігор 2 серпня (оновлюється)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 626
На Іграх пройде великий змагальний, в рамках якого розіграють 25 комплектів нагород
У п’ятницю, 2 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться сьомий ігровий день. Напередодні на Іграх розіграли 15 комплектів медалей.
Почнуть змагальний день стрілки, а завершать — велогонщики. Про це повідомляє "Телеграф". Крім того, спортсмени змагатимуться за медалі у таких видах спорту: академічне веслування, вітрильний спорт, стрибки у воду, теніс, кінний спорт, бадмінтон, дзюдо, стрільба з лука, фехтування, стрибки на батуті, плавання та легка атлетика.
Розклад та результати медальних змагань на Олімпіаді-2024 2 серпня (оновлюється)
10:30 Стрільба: Гвинтівка 50 м, 3 положення (жінки)
11:42 Академічне веслування: Двійки (чоловіки)
11:54 Академічне веслування: Двійки (жінки)
12:00 Стрибки у воду: Синхронний трамплін 3 м (чоловіки)
12:06 Академічне веслування: Двійки парні легка вага (чоловіки)
12:18 Академічне веслування: Двійки парні легка вага (жінки)
13:00 Теніс: Пари, матч за бронзу (чоловіки). Мікст, матч за бронзу
13:13 Вітрильний спорт: Скіф (жінки).
14:13 Вітрильний спорт: Скіф (чоловіки).
14:50 Стрибки на батуті: Фінал (жінки)
15:00 Кінний спорт: Командний конкур
15:03 Вітрильний спорт: Віндсерфінг (жінки)
15:23 Вітрильний спорт: Віндсерфінг (чоловіки)
16:00 Бадмінтон: Парний (мікст)
17:00 Дзюдо: Більше 78 кг (жінки), понад 100 кг (чоловіки)
17:24 Стрільба з лука: Перестрілка за бронзу, команди (мікст)
17:43 Стрільба з лука: Фінал, команди (мікст)
20:00 Теніс: Фінал (мікст)
20:30 Фехтування: Командна шпага, бронзовий та золотий фінали (чоловіки)
20:50 Стрибки на батуті: Фінал (чоловіки)
21:30 Плавання: 50 м вільним стилем (чоловіки)
21:36 Плавання: 200 м на спині (жінки)
21:43 Плавання: 200 м комплексом (чоловіки)
22:20 Легка атлетика: 10 000 м (чоловіки)
22:35 BMX-перегони: Фінал (чоловіки)
22:50 BMX-перегони: Фінал (жінки)
Нагадаємо, збірна України здобула свою другу нагороду на Олімпіаді в Парижі. "Срібним" призером ігор став стрілець Сергій Куліш. На сайті "Телеграф" доступний повний медальний залік Ігор.