Париж-2024: усі чемпіони та медалісти Олімпійських ігор 2 серпня (оновлюється)

На Іграх пройде великий змагальний, в рамках якого розіграють 25 комплектів нагород

У п’ятницю, 2 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться сьомий ігровий день. Напередодні на Іграх розіграли 15 комплектів медалей.

Почнуть змагальний день стрілки, а завершать — велогонщики. Про це повідомляє "Телеграф". Крім того, спортсмени змагатимуться за медалі у таких видах спорту: академічне веслування, вітрильний спорт, стрибки у воду, теніс, кінний спорт, бадмінтон, дзюдо, стрільба з лука, фехтування, стрибки на батуті, плавання та легка атлетика.

Розклад та результати медальних змагань на Олімпіаді-2024 2 серпня (оновлюється)

10:30 Стрільба: Гвинтівка 50 м, 3 положення (жінки)

11:42 Академічне веслування: Двійки (чоловіки)

11:54 Академічне веслування: Двійки (жінки)

12:00 Стрибки у воду: Синхронний трамплін 3 м (чоловіки)

12:06 Академічне веслування: Двійки парні легка вага (чоловіки)

12:18 Академічне веслування: Двійки парні легка вага (жінки)

13:00 Теніс: Пари, матч за бронзу (чоловіки). Мікст, матч за бронзу

13:13 Вітрильний спорт: Скіф (жінки).

14:13 Вітрильний спорт: Скіф (чоловіки).

14:50 Стрибки на батуті: Фінал (жінки)

15:00 Кінний спорт: Командний конкур

15:03 Вітрильний спорт: Віндсерфінг (жінки)

15:23 Вітрильний спорт: Віндсерфінг (чоловіки)

16:00 Бадмінтон: Парний (мікст)

17:00 Дзюдо: Більше 78 кг (жінки), понад 100 кг (чоловіки)

17:24 Стрільба з лука: Перестрілка за бронзу, команди (мікст)

17:43 Стрільба з лука: Фінал, команди (мікст)

20:00 Теніс: Фінал (мікст)

20:30 Фехтування: Командна шпага, бронзовий та золотий фінали (чоловіки)

20:50 Стрибки на батуті: Фінал (чоловіки)

21:30 Плавання: 50 м вільним стилем (чоловіки)

21:36 Плавання: 200 м на спині (жінки)

21:43 Плавання: 200 м комплексом (чоловіки)

22:20 Легка атлетика: 10 000 м (чоловіки)

22:35 BMX-перегони: Фінал (чоловіки)

22:50 BMX-перегони: Фінал (жінки)

Нагадаємо, збірна України здобула свою другу нагороду на Олімпіаді в Парижі. "Срібним" призером ігор став стрілець Сергій Куліш. На сайті "Телеграф" доступний повний медальний залік Ігор.