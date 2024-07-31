Засудили? Украинец Ковтун остался без медали в многоборье на Олимпиаде в Париже

Украинцы блестяще выступили на турнире

В среду, 31 июля, на Олимпийских играх в Париже в спортивной гимнастике состоялось личное многоборье среди мужчин. Украину в этой дисциплине представляли олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев и Илья Ковтун.

Соревнования, которые прошли на Арене "Берси" в Париже, завершились победой японца Синносукэ Ока. Об этом сообщает "Телеграф".

"Серебро" досталось китайцу Чжану Бохэну, а "бронза" — его соотечественнику Сяо Жотэну. Ковтун занял четвертое место, а Верняев — восьмое. Илье до медали не хватило 0,2 балла.

Отметим, украинские комментаторы на "Суспільне" во время соревнований намекали на слишком жестокое судейство по отношению к украинцам. Кроме того, комментатор Виталий Волочай сообщил, что на французском ТВ также заметили предвзятое судейство к нашим гимнастам.

Добавим, что накануне состоялось командное многоборье, где украинцы сумели навязать борьбу лидерам, однако все равно остались без медалей. К слову, 3-5 августа пройдут соревнования на каждом снаряде.

Напомним, перед стартом Олимпийских игр в сборной Украины по спортивной гимнастике прогремел скандал. Верняев раскритиковал работу Украинской федерации гимнастики, в частности вице-президента Федерации Стеллу Захарову. О проблемах в команде также сообщила тренер Ковтуна Ирина Горбачева. Захарова в ответ раскритиковала украинские СМИ за распространение "российского ИПСО".