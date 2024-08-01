Украинец Кулиш выиграл "серебро" на Олимпиаде в Париже

Украинец блестяще провел соревнования

В четверг, 1 августа, 31-летний украинец Сергей Кулиш выступил в финале Олимпийских игр в стрельбе из мелкокалиберной винтовки с 50 м из трех положений. Накануне Украина выиграла свою первую медаль на Играх-2024.

Соревнования, проходившие в центре стрельбы Шатору, завершились победой китайца Лю Юкуня. Об этом сообщает "Телеграф". "Серебро" выиграл Сергей Кулиш, а "бронза" досталась Свапниле Кусале из Индии.

Добавим, что на Олимпиаде в Париже Кулиш не сумел преодолеть квалификацию в стрельбе из пневматической винтовки с 10м, заняв в отборе 27-е место. Отметим, Сергей является серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в этой дисциплине. В квалификации стрельбы из мелкокалиберной винтовки с 50 м из трех положений украинец показал третий результат. Кулиш выступил на третьей Олимпиаде подряд.

Напомним, на Олимпийских играх в Париже проходит шестой соревновательный день. Украинцы еще поборются за медали в этот день, правда, шансы на награду у других наших атлетов небольшие. Добавим, что в медальном зачете Олимпиады-2024 лидирует Китай.