Олимпиада-2024: расписание и результаты украинцев 2 августа (обновляется)

На Олимпиаде стартуют главные звезды сборной Украины

В пятницу, 2 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится седьмой соревновательный день. Украинцы поборются за медали в нескольких видах.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинцев на Олимпиаде в Париже 2 августа. Украинцы в этот день будут соревноваться в легкой атлетике, стрельбе, дзюдо, стрельбе из лука и плавании.

Расписание и результаты украинцев 2 августа на Олимпиаде-2024 (обновляется)

10:00. Стрельба. Пистолет 25м, квалификация, точность (ж) — Елена Костевич.

11:10. Легкая атлетика. Метание молота, квалификация, группа А (м) — Михаил Кохан.

11:15. Легкая атлетика. Прыжки в высоту, квалификация (ж) — Юлия Левченко, Ирина Геращенко, Ярослава Магучих.

11:00. Дзюдо, 6-й запуск. 1/16 финала, свыше 78кг (ж) — Кристина Гоман — Марит Кампс (Нидерланды).

12:00. Прыжки в воду. Синхронный трамплин 3 м, финал (м) — Олег Колодий и Даниил Коновалов.

12:06. Академическая гребля. Двойки парные л/в, финальный заезд (м) — Игорь Хмара, Станислав Ковалев.

17:40. Гребной слалом. Экстрим-слалом, раздельный старт (ж). Виктория Ус.

19:15. Легкая атлетика. Тройной прыжок, квалификация (ж) — Ольга Корсун, Марина Бех-Романчук.

20:10. Легкая атлетика. Эстафета 4х400м, раунд 1 (микст) — Украина.

21:10. Легкая атлетика. Толкание ядра, квалификация (м) — Роман Кокошко.

22:36. Бокс. Четвертьфиналы, до 80кг (м) — Александр Хижняк — Вандерлей Де Соуза Перейра (Бразилия).

Напомним, сборная Украины выиграла две медали на Играх в Париже. Первую медаль Украине принесла фехтовальщица Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш.