"Батя на расслабоне": турецкий медалист Олимпиады стал звездой сети. Собрали для вас самое смешное

Юсуф Дикеч является отставным унтер-офицером турецкой жандармерии

Турецкий спортсмен в дисциплине "стрельба из пневматического пистолета" с 10 метров в миксте Юсуф Дикеч заработал серебряную медаль на Олимпиаде в Париже. Он удивил мировое сообщество своим непринужденным подходом к соревнованию.

Дело в том, что 51-летний стрелок вышел на соревнование без специального обмундирования, хотя спортсменам разрешено использовать разные устройства для облегчения стрельбы (антибликовые линзы, наушники — ред.). "Телеграф" сделал подборку реакций пользователей сети на выступление Юсуфа Дикеча.

К примеру, запорожский предприниматель Макс Иванищев так прокомментировал выступление спортсмена в своем Фейсбуке: "Пока все сборные отправляют полностью экипированных профессиональных спортсменов, от Турции выступил, казалось бы, обычный 51-летний батя на расслабоне, без специальных линз и наушников, а просто, держа при этом руку в кармане."

Журналист Константин Андриюк комментируя потрясающую победу написал: "Турция прислала ганфайтера (тот, кто побывал во многих перестрелках — ред.,) на Олимпиаду?". И пошутил: "Встречайте, турецкий старший прапорщик — Юсуф Дикеч Варол Комутаним".

Шутку о "турецком старшем прапорщике" подхватила и пресс-атташе в ФК "Скорук" Дмитрий Москаленко.

Украинский специалист по копирайтингу Элина Слободянюк тоже не оставили без внимания победу турецкого спортсмена-стрелка.

"Юсуф Дикеч — дядюшка среднего возраста на расслабоне, без спец очков и наушников — завоевал СЕРЕБРО! Это не о спорте, а о профессиональности: он офицер турецкой жандармерии", — написала она в Фейсбуке.

Вот еще пример реакции пользователей сети:

Следует отметить, что Юсуф Дикеч является отставным унтер-офицером турецкой жандармерии и членом спортивного клуба Jandarma Gücü.

Он несколько раз становился чемпионом Турции и является национальным рекордсменом в разных категориях стрельбы из пистолета. В 2006 году Юсуф Дикеч установил новый мировой рекорд по стрельбе из пневматического пистолета на 25 метров. Также выиграл бронзовую медаль в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров в финале Кубка мира ISSF 2012, состоявшемся в Таиланде.

Напомним, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих побила мировой рекорд в секторе для прыжков в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже. После этого на спортсменку неожиданно наехал мэр Днепра Борис Филатов, однако он тут же получил жесткий ответ.