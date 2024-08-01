Олімпіада-2024: розклад та результати українців 2 серпня (оновлюється)

На Олімпіаді стартують головні зірки збірної України

У п’ятницю, 2 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться сьомий змагальний день. Українці поборються за медалі у кількох видах.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українців на Олімпіаді в Парижі 2 серпня. Українці цього дня змагатимуться у легкій атлетиці, стрільбі, дзюдо, стрільбі з лука та плаванні.

Розклад та результати українців 2 серпня на Олімпіаді-2024 (оновлюється)

10:00. Стрільба. Пістолет 25 м, кваліфікація, точність (ж) — Олена Костевич.

11:10. Легка атлетика. Метання молота, кваліфікація, група А (ч) — Михайло Кохан.

11:15. Легка атлетика. Стрибки у висоту, кваліфікація (ж) — Юлія Левченко, Ірина Геращенко, Ярослава Магучіх.

11.00. Дзюдо, 6-й запуск. 1/16 фіналу, понад 78 кг (ж) — Христина Гоман — Маріт Кампс (Нідерланди).

12:00. Стрибки у воду. Синхронний трамплін 3 м, фінал (ч) — Олег Колодій та Данило Коновалов.

12:06. Академічне веслування. Двійки парні л/в, фінальний заїзд (ч) — Ігор Хмара, Станіслав Ковальов.

17:40. Веслувальний слалом. Екстрім-слалом, роздільний старт (ж). Вікторія Ус.

19:15. Легка атлетика. Потрійний стрибок, кваліфікація (ж) — Ольга Корсун, Марина Бех-Романчук.

20:10. Легка атлетика. Естафета 4х400м, раунд 1 (мікст) — Україна.

21:10. Легка атлетика. Штовхання ядра, кваліфікація (ч) — Роман Кокошко.

22:36. Бокс. Чвертьфінали, до 80 кг (ч) – Олександр Хижняк – Вандерлей Де Соуза Перейра (Бразилія).

Нагадаємо, збірна України виграла дві медалі на Іграх у Парижі. Першу медаль Україні принесла фехтувальниця Ольга Харлан, а другу — стрілець Сергій Куліш.