Реванш за Токио, необычный курьез и не только: герой Олимпиады-2024 Кулиш вновь на пьедестале Игр спустя 8 лет

Украинский стрелок повторил успех Игр в Рио-де-Жанейро-2016

В четверг, 1 августа, медальная копилка сборной Украины на Олимпиаде-2024 в Париже пополнилась второй наградой. После бронзы фехтовальщицы Ольги Харлан серебряную награду завоевал представитель стрельбы Сергей Кулиш.

Это награду для Сергея можно назвать "дежавю". Ровно 8 лет назад, в бразильском Рио-де-Жанейро Кулиш уже становился серебряными призером Игр. Сегодня он повторил тот же результат, уступив лишь представителю Китая Лю Юкуну. "Телеграф" рассказывает о возвращении на Олимп украинца, который был призером Игр еще в Рио-2016..

Сразу после соревнований Кулиш отметил: "Сейчас эмоции переполняют. Так всегда после какой-то медали. Даже трудно как-то рассказать, какие это эмоции, потому что они зашкаливают. Как удалось держать концентрацию? Это разговор с собой, это трудно. У нас такой вид спорта — более технический и статичный. Но как-то удалось, все-таки это не первый раз, поэтому опыт есть".

Взял реванш после расстегнутой пуговицы

Между тем, 31-летний Сергей Кулиш – опытнейший украинский стрелок, для которого Игры в Париже уже четвертые в карьере. 12 лет назад, будучи 19-летним атлетом, тогда еще только перспективный Кулиш выступал в трех дисциплинах, но не смог подняться выше 14-го места. Зато уже спустя 4 года, в Рио-2016, в первом же упражнении – стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров Кулиш показал итоговый 2-й результат, завоевав серебро. В других видах программы Игр в Рио украинец, мягко говоря, не блистал. Но первая олимпийская награда, завоеванная в 23 года давала немало поводов говорить о блестящем будущем спортсмена.

Тем не менее, Игры в Токио также прошли без наград. При этом, не обошлось без курьеза. Упустивший медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений из-за выстрела в чужую мишень Кулиш тогда отметил: "Я выстрелил не в свою мишень. У меня расстегнулась пуговица, я почувствовал некий дискомфорт. Но время шло, нужно делать выстрел. Такое случилось. Я немного без настроения, извините. С судьями общались об этом случае, ничего такого. Видимо, волнение сыграло какую-то роль. Мне тяжело, честно. Такое случается раз на миллион и случилось сейчас. Тяжело что-то говорить", – отметил тогда спортсмен.

При этом, в карьере спортсмена до последнего не было наград чемпионатов Европы и только два года назад были завоеваны первые медали чемпионата мира. На ЧМ-2022 в Каире (Египет) спортсмен завоевал золото в упражнении с винтовкой из трех положений с расстояния 50 метров и серебро в упражнении с винтовкой из положения лежа с расстояния 50 метров в миксте. А в мае уже нынешнего 2024-го он завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в упражнении из малокалиберной винтовки, став вице-чемпионом Европы.

И вот сегодня Сергей доказал, что он настоящий олимпиец, завоевав вторую награду Игр в карьере в своем "коронном" упражнении с винтовкой из трех положений с расстояния 50 метров. При этом несколько дней назад в упражнении с пневматической винтовкой с расстояния 10 метров он занял только 27-е место и, наверняка, был не в самом лучшем расположении духа. Но, опыт четвертой Олимпиады в карьере позволил спортсмену собраться, выбросить из головы "лишние" мысли и показать свой максимальный результат.

Хобби, переросшее в профессию

Сергей Кулиш родился 17 апреля 1993 года в Черкассах, но живет в Киеве. При этом, в стрелковый спорт он попал почти случайно: просто пришел в тир пострелять и долгое время считал это занятие своим хобби. Стимулом для продолжения стала первая поездка на соревнования и успех на этих соревнованиях. Понравилось – так и втянулся.

При этом, Кулиш вошел в историю, как участник и призер первых в истории Юношеских Олимпийских игр (2010 год, Сингапур). На этих соревнованиях он занял 3-е место. Это потом уже были медали чемпионате Европы, этапов Кубка мира и титул чемпиона мира. За все спои спортивные заслуги Кулиш имеет звание мастера спорта международного класса.

Пожарный и киноман

Любопытно, что в обычной "гражданской жизни" спортсмен Сергей Кулиш … профессиональный пожарный. Он закончил Академию пожарной безопасности им. Героев Чернобыля МЧС Украины.

Также он заядлый киноман, любимый фильм которого, что называется, на все времена "Побег из Шоушенка". Также в свободное от работы и тренировок время он увлекается рыбалкой.

Подготовка вдали от дома

Полномасштабная война в Украине внесла коррективы в подготовку спортсменов и в этом виде спорта. Кулиш и его партнеры по команде стрелков вынуждены были покинуть Украину и тренируются, преимущественно, за границей. Лишь изредка спортсмены возвращаются в Украину, но дома практически не тренируются и не проводят соревнований.

Тем не менее, Сергей Кулиш смог справиться с психологическими трудностями, выкинул из головы все лишние мысли и эмоции, собрался и победил. Опять же, "на опыте".

Как сообщал "Телеграф", ранее на Олимпиаде боксер-трансгендер избил женщину. В скандале нашли след России.