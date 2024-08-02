Реванш за Токіо, незвичайний курйоз і не тільки: цікаві факти про героя Олімпіади-2024 Куліша

Український стрілець повторив успіх Ігор у Ріо-де-Жанейро-2016

У четвер, 1 серпня, медальна скарбничка збірної України на Олімпіаді-2024 у Парижі поповнилася другою нагородою. Після бронзи фехтувальниці Ольги Харлан срібну нагороду завоював представник стрільби Сергій Куліш.

Цю нагороду для Сергія можна назвати "дежавю". Рівно 8 років тому, у бразильському Ріо-де-Жанейро Куліш уже ставав срібним призером Ігор. Сьогодні він повторив той самий результат, поступившись лише представнику Китаю Лю Юкуну. "Телеграф " розповідає про повернення на Олімп українця, який був призером Ігор Ріо-2016.

Одразу після змагань Куліш зазначив: "Зараз емоції переповнюють. Так завжди після якоїсь медалі. Навіть важко якось розповісти, які це емоції, бо вони зашкалюють. Як вдалося тримати концентрацію? Це розмова із собою, це важко. такий вид спорту — быльш технічніший і статичніший. Алек якось вдалося, все ж таки це не перший раз, досвід є".

Взяв реванш після розстебнутого гудзика

31-річний Сергій Куліш – найдосвідченіший український стрілець, для якого Ігри у Парижі вже четверті у кар’єрі. 12 років тому, будучи 19-річним атлетом, тоді ще юний і перспективний Куліш виступав у трьох дисциплінах, але не зміг піднятися вище 14-го місця. Натомість вже за 4 роки, у Ріо-2016, у першій же вправі – стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів Куліш показав підсумковий 2-й результат, завоювавши срібло. В інших видах програми Ігор у Ріо українець, м’яко кажучи, не вирізнявся. Але перша олімпійська нагорода, завойована у 23 роки, давала чимало приводів говорити про блискуче майбутнє спортсмена.

Проте Ігри в Токіо також пройшли без нагород. При цьому не обійшлося без курйозу. Куліш, який втратив медаль у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з 50 метрів із трьох положень через постріл у чужу мішень, тоді зазначив: "Я поцілив не у свою мішень. У мене розстебнувся гудзик, я відчув якийсь дискомфорт. Але час йшов, треба робити постріл. Таке трапилося. Я трохи без настрою, вибачте про цей випадок, мабуть, хвилювання відіграло якусь роль. – зазначив тоді спортсмен.

При цьому у кар’єрі спортсмена до останнього не було нагород чемпіонатів Європи і лише два роки тому були завойовані перші медалі чемпіонату світу. На ЧС-2022 у Каїрі (Єгипет) спортсмен завоював золото у вправі з гвинтівкою з трьох положень з відстані 50 метрів та срібло у вправі з гвинтівкою із положення лежачи з відстані 50 метрів у міксті. А у травні вже нинішнього 2024-го він завоював срібну медаль на чемпіонаті Європи у вправі з малокаліберної гвинтівки, ставши віце-чемпіоном Європи.

І ось напередодні Сергій довів, що він справжній олімпієць, завоювавши другу нагороду Ігор у кар’єрі у своїй "коронній" вправі з гвинтівкою із трьох положень з відстані 50 метрів. При цьому кілька днів тому у вправі з пневматичною гвинтівкою з відстані 10 метрів він посів лише 27-е місце і, напевно, був не в найкращому настрої. Але досвід четвертої Олімпіади в кар’єрі дозволив спортсмену зібратися, викинути з голови "зайві" думки та показати свій максимальний результат.

Хобі, що переросло у професію

Сергій Куліш народився 17 квітня 1993 року у Черкасах, але живе у Києві. При цьому, до стрілецького спорту він потрапив майже випадково: просто прийшов у тир постріляти і довгий час вважав це заняття своїм хобі. Стимулом для продовження стала перша поїздка на змагання та успіх на цих змаганнях. Сподобалося – так і втягнувся.

При цьому Куліш увійшов до історії як учасник і призер перших в історії Юнацьких Олімпійських ігор (2010 рік, Сінгапур). На цих змаганнях він посів 3 місце. Це потім уже були медалі на чемпіонаті Європи, етапів Кубка світу та титул чемпіона світу. За всі спої спортивні заслуги Куліша має звання майстра спорту міжнародного класу.

Пожежний та кіноман

Цікаво, що у звичайному "цивільному житті" спортсмен Сергій Куліш... професійний пожежник. Він закінчив Академію пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України.

Також він затятий кіноман, улюблений фільм якого, як то кажуть, на всі часи "Втеча з Шоушенка". Також у вільний від роботи та тренувань час він захоплюється риболовлею.

Підготовка далеко від дому

Повномасштабна війна в Україні внесла корективи у підготовку спортсменів та у цьому виді спорту. Куліш та його партнери по команді стрільців змушені були залишити Україну та тренуються переважно за кордоном. Лише зрідка спортсмени повертаються до України, але вдома практично не тренуються та не проводять змагань.

Тим не менш, Сергій Куліш зміг впоратися з психологічними труднощами, викинув із голови усі зайві думки та емоції, зібрався та переміг. Знову ж таки, "на досвіді".

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