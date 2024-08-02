Париж-2024: все чемпионы и медалисты Олимпийских игр 3 августа (обновляется)
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На Играх пройдет большой соревновательный день
В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится большой соревновательный день. Украинские спортсмены будут соревноваться за медали в нескольких видах.
Начнут игровой день стрелки, а завершат боксеры. Об этом сообщает "Телеграф". Кроме того, спортсмены будут соревноваться за медали в таких видах: академическая гребля, конный спорт, шоссейные велогонки, теннис, парусный спорт, настольный теннис, стрельба из лука, бадминтон, спортивная гимнастика, дзюдо, фехтование, легкая атлетика, плавание и серфинг.
Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпиаде-2024 3 августа (обновляется)
10:30 Стрельба: Пистолет 25м (женщины)
10:30 Академическая гребля: Одиночки (женщины)
10:42 Академическая гребля: Одиночки (мужчины)
11:00 Конный спорт: Командная выездка, гран-при, переездка
11:50 Академическая гребля: Восьмерки (женщины)
12:00 Шоссейные велогонки: Групповая гонка (мужчины)
12:10 Академическая гребля: Восьмерки (мужчины)
13:00 Теннис: Матч за бронзу, одиночный разряд (мужчины). Финал, одиночный разряд (женщины). Финал, пары (мужчины)
13:13 Парусный спорт: Виндсерфинг (женщины)
13:33 Парусный спорт: Виндсерфинг (мужчины)
14:30 Настольный теннис: Матч за бронзу, одиночный разряд (женщины)
15:30 Настольный теннис: Финал, одиночный разряд (женщины)
15:33 Стрельба из лука: Перестрелка за бронзу, индивидуальные состязания (женщины)
15:46 Стрельба из лука: Финал, индивидуальные соревнования (женщины)
16:00 Бадминтон: Пары (женщины)
16:30 Спортивная гимнастика: Свободные упражнения (мужчины)
16:30 Стрельба: Скит (мужчины)
17:00 Дзюдо: Финальный блок (микст)
17:20 Спортивная гимнастика: Опорный скачок (женщины)
18:16 Спортивная гимнастика: Лошадь (мужчины)
18:38 Бокс: Полуфинал, до 60кг (женщины)
20:00 Фехтование: Командная сабля (женщины)
20:35 Легкая атлетика: Толкание ядра (мужчины)
21:20 Легкая атлетика: Тройной прыжок (женщины)
21:30 Плавание: 100м баттерфляем (мужчины)
21:55 Легкая атлетика: Эстафета 4x400м (микст)
22:01 Плавание: 200м комплексом (женщины)
22:08 Плавание: 800м вольным стилем (женщины)
22:20 Легкая атлетика: 100м (женщины)
22:34 Плавание: Эстафета 4x100м комплексом (микст)
22:45 Легкая атлетика: Десятиборье, 1500м (мужчины)
23:00 Серфинг. Финал (мужчины)
23:08 Бокс: Полуфинал, до 60кг (женщины)
Напомним, по итогам семи игровых дней на Олимпиаде-2024 украинцы сумели выиграть две медали. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш.