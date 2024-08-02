Париж-2024: все чемпионы и медалисты Олимпийских игр 3 августа (обновляется)

На Играх пройдет большой соревновательный день

В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится большой соревновательный день. Украинские спортсмены будут соревноваться за медали в нескольких видах.

Начнут игровой день стрелки, а завершат боксеры. Об этом сообщает "Телеграф". Кроме того, спортсмены будут соревноваться за медали в таких видах: академическая гребля, конный спорт, шоссейные велогонки, теннис, парусный спорт, настольный теннис, стрельба из лука, бадминтон, спортивная гимнастика, дзюдо, фехтование, легкая атлетика, плавание и серфинг.

Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпиаде-2024 3 августа (обновляется)

10:30 Стрельба: Пистолет 25м (женщины)

10:30 Академическая гребля: Одиночки (женщины)

10:42 Академическая гребля: Одиночки (мужчины)

11:00 Конный спорт: Командная выездка, гран-при, переездка

11:50 Академическая гребля: Восьмерки (женщины)

12:00 Шоссейные велогонки: Групповая гонка (мужчины)

12:10 Академическая гребля: Восьмерки (мужчины)

13:00 Теннис: Матч за бронзу, одиночный разряд (мужчины). Финал, одиночный разряд (женщины). Финал, пары (мужчины)

13:13 Парусный спорт: Виндсерфинг (женщины)

13:33 Парусный спорт: Виндсерфинг (мужчины)

14:30 Настольный теннис: Матч за бронзу, одиночный разряд (женщины)

15:30 Настольный теннис: Финал, одиночный разряд (женщины)

15:33 Стрельба из лука: Перестрелка за бронзу, индивидуальные состязания (женщины)

15:46 Стрельба из лука: Финал, индивидуальные соревнования (женщины)

16:00 Бадминтон: Пары (женщины)

16:30 Спортивная гимнастика: Свободные упражнения (мужчины)

16:30 Стрельба: Скит (мужчины)

17:00 Дзюдо: Финальный блок (микст)

17:20 Спортивная гимнастика: Опорный скачок (женщины)

18:16 Спортивная гимнастика: Лошадь (мужчины)

18:38 Бокс: Полуфинал, до 60кг (женщины)

20:00 Фехтование: Командная сабля (женщины)

20:35 Легкая атлетика: Толкание ядра (мужчины)

21:20 Легкая атлетика: Тройной прыжок (женщины)

21:30 Плавание: 100м баттерфляем (мужчины)

21:55 Легкая атлетика: Эстафета 4x400м (микст)

22:01 Плавание: 200м комплексом (женщины)

22:08 Плавание: 800м вольным стилем (женщины)

22:20 Легкая атлетика: 100м (женщины)

22:34 Плавание: Эстафета 4x100м комплексом (микст)

22:45 Легкая атлетика: Десятиборье, 1500м (мужчины)

23:00 Серфинг. Финал (мужчины)

23:08 Бокс: Полуфинал, до 60кг (женщины)

Напомним, по итогам семи игровых дней на Олимпиаде-2024 украинцы сумели выиграть две медали. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш.