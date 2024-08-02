Украинский спортсмен после провала на Олимпиаде задумался о защите родины

Спортсмен является военнослужащим ВСУ

Представитель Украины на олимпийском турнире по спортивной ходьбе Игорь Главан назвал свое выступление на Играх в Париже провальным, а также рассказал о планах. Украинец на Олимпиаде-2024 занял 40-е место.

Соответствующий комментарий Главана приводит "Суспільне Спорт". Спортсмен отметил, что после Игр отправится в воинскую часть и, возможно, станет на защиту родины.

"Олимпиада-2028? Не знаю, честно говоря, как будет дальше. Ближайшие планы? Поскольку я военнослужащий Вооруженных сил Украины, думаю, что поеду в воинскую часть. А там уже будет видно. Возможно, пойду защищать нашу Украину от врага — будем видеть. Я готов к любому развитию событий: заниматься спортом или защищать Украину.

"Выступление неудачно, это однозначно, нечего лукавить. Очень много спортсменов есть, которые, к сожалению, уже не могут выступать, многих уже нет. Многие не могут выезжать на соревнования. Благодарен тем, кто защищает нашу Украину, воинам и спортсменам, что защищают нашу Украину. Возможно, и самому придется идти защищать", — заявил Главан.

Напомним, по итогам шести игровых дней на Олимпиаде-2024 украинцы сумели завоевать две медали. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш.