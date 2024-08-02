"Эминема" заметили на Олимпиаде: двойник рэпера выступает за Италию (фото)

В сети заметили сходство между спортсменом и рэпером

На Олимпийских играх в Париже зрители заметили сходство итальянского лучника Мауро Несполи с американским рэпером Маршаллом Брюсом Мэтерсом III (Эминем). Спортсмен стал звездой сети, но не благодаря своим спортивным достижениям.

Об этом сообщает The Mirror. В сети шутят, что знаменитость ведет "двойную жизнь" и участвует в Олимпийских играх.

На Играх-2024 Мауро успел выступить в командном турнире лучников. Италия дошла до четвертьфинала турнира, где уступила Франции — 2:6, "золото" взяли южнокорейские стрелки. На турнире Несполи засветился в синей футболке сборной Италии, а также в белой панаме с символикой страны. Когда итальянец целился по мишени, он хмурил брови и становился похожим на известного американца еще больше. В итоге в сети прозвали Мауро "итальянским Эминемом".

Отметим, что Несполи является очень успешным лучником. Он является олимпийским чемпионом и серебряным призером в команде, а также вице-чемпионом Игр-2020 в индивидуальном первенстве.

Напомним, украинские лучники вылетели из индивидуальных соревнований. Напомним, по итогам 6 игровых дней на Олимпиаде-2024 украинцы сумели завоевать две медали. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш.