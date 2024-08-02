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Олимпиада объединяет: украинская спортсменка стала героиней дня на сербском ТВ (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Юлия Левченко засветилась на сербском ТВ Новость обновлена 02 августа 2024, 17:54
Юлия Левченко засветилась на сербском ТВ. Фото НОК Украины

Юлия Левченко поддержала Ангелину Топич

На олимпийских играх в Париже произошел трогательный момент. Украинская легкоатлетка Юлия Левченко поддержала сербскую коллегу Ангелину Топич, которая получила травму во время квалификации в секторе для прыжков высоту.

Момент попал в трансляцию сербского телеканала. Об этом сообщает "Сербия в Украине" в Facebook.

"Снова немного о спорте.

Сегодня состоялись квалификации в легкой атлетике на Олимпийских играх в дисциплине прыжки в высоту.

Спортсменка сборной Сербии Ангелина Топич, несмотря на травму, смогла выйти в финал.

После квалификации со слезами и болью она давала интервью Радиотелевидению Сербии, и в какой-то момент сзади к ней подошла игрок сборной Украины Левчеко, обняла и поцеловала со словами: "Она чемпионка", — гласит сообщение.

Травма Ангелины Топич

Добавим, что сама Левченко не сумела выйти в финал олимпийского турнира, но нашла в себе силы поддержать коллегу. Украину в этой дисциплине в финале представят Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

Напомним, по итогам шести игровых дней на Олимпиаде-2024 украинцы сумели выиграть две медали. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш.

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#Легкая атлетика #Олимпийские игры #Олимпиада #Прыжки в высоту #Юлия Левченко #Париж-2024