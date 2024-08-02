Париж-2024: усі чемпіони та медалісти Олімпійських ігор 3 серпня (оновлюється)
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На Іграх пройде великий змагальний день
У суботу, 3 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться великий змагальний день. Українські спортсмени змагатимуться за медалі у кількох видах.
Почнуть ігровий день стрілки, а завершать боксери. Про це повідомляє "Телеграф". Крім того, спортсмени змагатимуться за медалі у таких видах: академічне веслування, кінний спорт, шосейні велогонки, теніс, вітрильний спорт, настільний теніс, стрільба з лука, бадмінтон, спортивна гімнастика, дзюдо, фехтування, легка атлетика, плавання та серфінг.
Розклад та результати медальних змагань на Олімпіаді-2024 3 серпня (оновлюється)
10:30 Стрільба: Пістолет 25 м (жінки)
10:30 Академічне веслування: Одиночки (жінки)
10:42 Академічне веслування: Одиночки (чоловіки)
11:00 Кінний спорт: Командна виїздка, гран-прі, переїздка
11:50 Академічне веслування: Вісімки (жінки)
12:00 Шосейні велогонки: Групові перегони (чоловіки)
12:10 Академічне веслування: Вісімки (чоловіки)
13:00 Теніс: Матч за бронзу, одиночний розряд (чоловіки). Фінал, одиночний розряд (жінки). Фінал, пари (чоловіки)
13:13 Вітрильний спорт: Віндсерфінг (жінки)
13:33 Вітрильний спорт: Віндсерфінг (чоловіки)
14:30 Настільний теніс: Матч за бронзу, одиночний розряд (жінки)
15:30 — Настільний теніс: Фінал, одиночний розряд (жінки)
15:33 Стрільба з лука: Перестрілка за бронзу, індивідуальні змагання (жінки)
15:46 Стрільба з лука: Фінал, індивідуальні змагання (жінки)
16:00 Бадмінтон: Пари (жінки)
16:30 Спортивна гімнастика: Вільні вправи (чоловіки)
16:30 Стрільба: Скіт (чоловіки)
17:00 Дзюдо: Фінальний блок (мікст)
17:20 Спортивна гімнастика: Опорний стрибок (жінки)
18:16 Спортивна гімнастика: Кінь (чоловіки)
18:38 Бокс: Півфінал, до 60 кг (жінки)
20:00 Фехтування: Командна шабля (жінки)
20:35 Легка атлетика: Штовхання ядра (чоловіки)
21:20 Легка атлетика: Потрійний стрибок (жінки)
21:30 Плавання: 100 м батерфляєм (чоловіки)
21:55 Легка атлетика: Естафета 4x400м (мікст)
22:01 Плавання: 200 м комплексом (жінки)
22:08 Плавання: 800 м вільним стилем (жінки)
22:20 Легка атлетика: 100 м (жінки)
22:34 Плавання: Естафета 4x100м комплексом (мікст)
22:45 Легка атлетика: Десятиборство, 1500 м (чоловіки)
23:00 Серфінг. Фінал (чоловіки)
23:08 Бокс: Півфінал, до 60 кг (жінки)
Нагадаємо, за підсумками семи ігрових днів на Олімпіаді-2024 українці зуміли виграти дві медалі. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш.