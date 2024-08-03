Харлан принесла Украине первое золото на Олимпиаде в Париже (видео)

Саблистки принесли Украине третью медаль на Играх-2024

В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх в Париже в рамках 8-го соревновательного дня состоялся финал в женском командном турнире по фехтованию на саблях. В решающей игре встретились сборные Украины и Южной Кореи.

В финале олимпийского турнира победу одержали представительницы Украины. Об этом сообщает "Телеграф".

Сборная Украины (Ольга Харлан, Елена Кровацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова) со счетом 45:42 победили команду Южной Кореи. Украина перед финальной сменой игроков проигрывала в 3 очка, но Ольга сумела перевернуть ход поединка. Бронзу добыла Япония.

Полное видео финала Украина - Южная Корея

На командном турнире украинки в 1/2 финала обыграли японок со счетом 45:32, а в четвертьфинале наша команда выбила Италию (45:37). К слову, Харлан стала самой титулованной украинской спортсменкой (по количеству медалей). На ее счету 6 наград на Олимпийских играх.

Таким образом, у сборной Украины на счету три награды на Олимпиаде-2024 в Париже. Первую медаль Украине принесла Харлан (бронза), а вторую — стрелок Сергей Кулиш (серебро).

Напомним, на чемпионате мира-2023 лидер сборной Украины Харлан оказалась в эпицентре громкого скандала, отказавшись пожимать руку россиянке Анне Смирновой. В итоге Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Ольгу на 60 дней.

Из-за огласки в ситуацию вмешался Международный олимпийский комитет (МОК), который неожиданно пригласил Харлан на Олимпиаду-2024, из-за чего в РФ началась массовая истерика. Еще через некоторое время FIE приостановила дисквалификацию Ольги, сославшись на олимпийские принципы.

Перед Олимпиадой в Париже МОК разрешил украинцам не жать руку россиянам на соревнованиях, где есть соответствующие правила. Это решение вызвало негодование в России.