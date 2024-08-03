Париж-2024: все чемпионы и медалисты Олимпийских игр 4 августа (обновляется)
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На Играх пройдет большой соревновательный день
В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится девятый игровой день. Украинцы будут бороться за медали в некоторых видах.
Начнут игровой день серфингисты, а завершат легкоатлеты. Об этом сообщает "Телеграф". Кроме того, спортсмены будут соревноваться за медали в таких видах: гольф, конный спорт, шоссейные велогонки, теннис, настольный теннис, стрельба из лука, бадминтон, спортивная гимнастика, фехтование, плавание и бокс.
Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпиаде-2024 4 августа (обновляется)
04:46. Серфинг. Финал (мужчины)
05:27 Серфинг. Финал (женщины)
10:00 Гольф: Личный зачет, раунд 4 (мужчины)
11:00 Конный спорт: Личная выездка, гран-при, КЮР
13:00 Теннис: Матч за бронзу, пары (женщины). Финал, одиночный разряд (мужчины). Финал, пары (женщины)
13:04 Бокс: Полуфинал, до 54кг (женщины)
13:20 Бокс: Полуфинал, до 51кг (мужчины)
13:36 Бокс: Полуфинал, до 63,5кг (мужчины)
13:52 Бокс: Полуфинал, до 80кг (мужчины)
14:08 Бокс: Полуфинал, до 92кг (мужчины)
14:30 Настольный теннис: Матч за бронзу, одиночный разряд (мужчины)
15:00 Шоссейные велогонки: Групповая гонка (женщины)
15:30 Настольный теннис: Финал, одиночный разряд (мужчины)
15:33 Стрельба из лука: Перестрелка за бронзу, индивидуальные соревнования (мужчины)
15:46 Стрельба из лука: Финал, индивидуальные соревнования (мужчины)
16:00 Бадминтон: Финалы, парный (мужчины)
16:00 Спортивная гимнастика: Кольца (мужчины)
16:30 Стрельба: Скит (женщины)
16:40 Спортивная гимнастика: Разновысокие бруса (женщины)
17:24 Спортивная гимнастика: Опорный скачок (мужчины)
17:34 Бокс: Полуфинал, до 54кг (женщины)
17:50 Бокс: Полуфинал, до 51кг (мужчины)
18:06 Бокс: Полуфинал, до 63,5кг (мужчины)
18:22 Бокс: Полуфинал, до 80кг (мужчины)
18:38 Бокс: Полуфинал, до 92кг (мужчины)
19:30 Плавание: 50м вольным стилем (женщины)
19:36 Плавание: 1500м свободным стилем (мужчины)
20:06 Плавание: Эстафета 4X100м комплексом (мужчины)
20:10 Фехтование: Командная рапира (мужчины)
20:26 Плавание: Эстафета 4X100м комплексом (женщины)
20:50 Легкая атлетика: Прыжки в высоту (женщины)
21:30 Легкая атлетика: Метание молота (мужчины)
22:50 Легкая атлетика: 100м (мужчины)
Напомним, по итогам восьми игровых дней на Олимпиаде-2024 украинцы сумели выиграть три медали. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш. Кроме того, украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде.