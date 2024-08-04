Пикантный прыжок француза и неудача эстонца на Олимпиаде завирусились в сети (видео)

На Олимпиаде есть, на что посмотреть

На Олимпийских играх в Париже в секторе для прыжков в высоту произошло несколько конфузов. На весь мир прославился французский прыгун с шестом Антони Аммирати, немного меньше внимания досталось эстонскому десятиборцу Карелу Тильге.

Первый не сумел пройти квалификацию в финал, провалив все свои попытки на высоте 5,70 м. Об этом сообщает "Телеграф".

В одной из попыток Аммирати сумел перепрыгнуть планку 5,70 м, однако при падении зацепил ее своим причинным местом. Видео прыжка моментально разлетелось в сети, а Антони, несмотря на провал, получил огромную популярность. Количество его подписчиков в соцсетях выросло в десять раз и продолжает расти. Пользователи шутят, что Олимпиада не сделает его богатым, а вот Onlyfans — сделает.

А вот эстонца ждала лишь боль и разочарование. Карел крайне неудачно исполнил прыжок с шестом, завалившись обратно на дорожку. Тем не менее его попытка также завирусилась в сети. Пользователи шутят, что наконец-то на Олимпиаде поучаствовал "средний" парень. Также ему активно желают здоровья.

Напомним, по итогам восьми игровых дней на Олимпиаде-2024 украинцы сумели выиграть 3 медали. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш. Кроме того, украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде.