Украинский чемпион Европы по гимнастике столкнулся с неприятными проблемами перед Олимпиадой

У Ильи Ковтуна не было массажиста на последних соревнованиях перед Играми

Тренер 4-кратного чемпиона Европы и вице-чемпиона мира по спортивной гимнастике Ильи Ковтуна, который в апреле вместе с командой выиграл ЧЕ, рассказала об отсутствии у спортсмена массажиста во время соревнований перед Олимпиадой в Париже. Вместе массажиста в поездку берут другого специалиста.

О своих претензиях к Минмолодьспорту, формирующему состав делегации на международные соревнования, Ирина Горбачева рассказала в комментарии "Телеграфу".

"У нас возникает проблема при сотрудничестве с Министерством молодежи и спорта. Непосредственно, с кабинетом, который отвечает за спортивную гимнастику. Судите сами… У нас состоялись два этапа Кубка Вызова — в Болгарии и Словении. Илья ездил на второй. Мы только накануне вернулись с турнира. Перед этими двумя этапами была беседа с главным тренером команды и гос. тренером, по поводу того, что на один этап с командой едет один массажист, на второй — другой. У нас стоял в графике массажист женской команды. Я видела приказ, где в составе делегации были Илья, я, как его тренер и массажист женской команды. А в Словении оказалось, что массажиста нет.

С частью спортсменов, которые участвовали и в турнире в Болгарии, в Словения приехал некто Григорий Билык. Он у нас то тренер мужской команды, то тренер женской команды, то судья… У него там столько должностей, что мы иногда вообще не можем понять, с кем, с какими детьми он так поднялся, когда он стал таким известным и таким необходимым в командировках. А когда я проверила списки через FIG (Международную федерацию гимнастики) и еще попросила дубликат у организаторов соревнований, везде в списках стоял массажист. Естественно, меня это возмутило", — отмечает тренер спортсмена.

При этом, Ирина Горбачева напомнила: "На чемпионате Европы Илья травмировался. Мы были в Германии на реабилитации за свой счет, подчеркиваю это, потратили большое количество собственных денег. Ни Министерство, ни государство не дало.. Исключительно, за собственные деньги".

Тренер также заметила, что это были последние старты перед Олимпийскими играми. До начала соревнований по спортивной гимнастике в Париже осталось семь недель. И массажисты обязаны быть на таких стартах, где выступают четверо из шести украинских гимнастов, которые едут на Олимпиаду.

"При этом, я считаю, Илья в данной ситуации сделал невозможное. Он попал в пять финалов из шести, в пяти финалах завоевал четыре награды — три золото и серебро. На перекладине он упал из-за ошибки, оставшись без медали. Также мы сделали три новые комбинации", — добавила тренер.

Также тренер отметила, что Илья пожертвовал своим здоровьем, вовремя не про оперировался и принял участие в командным соревнованиях, чтобы помочь сборной Украины завоевать лицензию на Олимпиаду в командном турнире. "Потом его прооперировали, но, опять же, ни Минмолодьспорт, ни кто-либо еще никаких денег на это не выделил. Спасибо хорватской стороне, помогли, все оплатили. С реабилитацией нам также помогали только друзья и знакомые. Государство и министерство, к сожалению, никак не помогают. Я обращалась к гос. тренеру — три недели она не берет трубку, не отвечает на смс. Вы играетесь и рискуете здоровьем гимнастов!", — заключает тренер.

Отметим, что по международным стандартам, в каждой команде у гимнаста должен быть персонал, состоящий из четырех человек — тренер, врач, психолог и видеооператор.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сборной Украины перед Олимпиадой разгорелся скандал из-за порванных чешек.