Олимпиада-2024: расписание и результаты украинцев 4 августа (обновляется)

За медаль поборется мировая рекордсменка из Украины

В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится девятый игровой день. Украинцы поборются за медали в нескольких видах.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинцев на Олимпиаде в Париже 4 августа. Украинцы в этот день будут соревноваться в легкой атлетике, стрельбе, велогонках, гребном слаломе, спортивной гимнастике, боксе

Расписание и результаты украинцев 4 августа на Олимпиаде-2024 (обновляется)

10:00. Стрельба. Скорострельный пистолет 25 м, раунд 1 (м) — Павел Коростылев, Максим Городынец.

13:35. Легкая атлетика. 400м с/б, раунд 1 (ж) — Анна Рыжикова, Виктория Ткачук.

15:00. Шоссейные велогонки. Групповая гонка (ж) — Юлия Бирюкова.

17:24. Спортивная гимнастика. Опорный прыжок, финал (м) — Игорь Радивилов, Назар Чепурной.

17:45. Гребной слалом. Экстрим-слалом, квалификация (ж) — Виктория Ус.

18:22. Бокс. Полуфинал, до 80кг (м) — Александр Хижняк — Арлен Лопес (Куба).

20:05. Легкая атлетика. 400м, раунд 1 (м) — Александр Погорилко.

20:55. Легкая атлетика. Прыжки в высоту, финал (ж) — Ярослава Магучих, Ирина Геращенко.

21:30. Легкая атлетика. Метание молота, финал (м) — Михаил Кохан.

Напомним, по итогам восьми игровых дней на Олимпиаде-2024 украинцы сумели выиграть три медали. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш. Кроме того, украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде.