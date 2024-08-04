"Пока еще не понимаю, что произошло": Харлан и Ко рассказали о победе на Олимпиаде

Украинская четверка в фехтовании на саблях выиграла первое золото Игр для нашей страны

Накануне сборная Украины завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже. Победа пришла в командном турнире в фехтовании на саблях среди женщин.

Украинки выиграли у команды Южной Кореи со счетом 45:42, а чемпионками Олимпийских игр стали Ольга Харлан, Алина Комащук, Юлия Бакастова и Елена Кравацкая. "Телеграф" пообщался с нашими чемпионками практически сразу по окончании боя.

Финальные поединок получился крайне напряженным, большую часть матча украинки проигрывали в счете в два-три укола. Тем не менее, в последнем девятом бою лидер команды Ольга Харлан сумела перехватить инициативу и довести дело до итоговой победы. К беседе с "Телеграфом" в начале подключились все, кроме Ольги Харлан, лидер команды была нарасхват у западных и отечественных журналистов, но и она потом включилась в беседу.

Алина (Комащук — ред.), сегодня, как показалось вы выбрали агрессивный стиль, постоянно атаковали. И это проходило…

Я не помню (улыбается). Вернее, скажем так, я мало помню, что было.

Хорошо, расскажите, что помните?

Давай, не сдавайся, ты можешь и думай, прежде всего. Думай, анализируй и верь. С верой делай приемы. Может проходить, или не проходить до конца. Как мы говори с девчонками про каждый удар, получили – ничего, пока последний не нанесли, или не получили, ничего – мы не сдаемся.

Да, действительно. Юлия (Бакастова — ред.), давайте к Вам. Тоже пришлось непросто, иногда удавалось сравнять счет. Какие мысли были у вас в голове? Очевидно у команды сильная энергетика, раз выиграли в такой сверх напряженной борьбе?

Я помнила только, что надо верить. Я старалась верить и делать. Слушать тренера, слушать девочек. Когда за твой спиной стоит такая команда, то все возможно. И это правда – ты чувствуешь эту силу, ты чувствуешь веру, и ты сам веришь, что ты можешь.

А что говорил тренер вам, когда вы начали довольно существенно отставать в счете? Просто продолжать верить в себя морально, или что-то существенное подсказывал в плане техники?

Нет, он указывал нам и на технические ошибки, и на тактические. Как и что делать. Вера тут уже ни при чем, вера, в любом случае, должна быть в душе каждого. Главное – правильно фехтовать.

Елена (Кравацкая — ред.), ваши бои были в полуфинале. И первый, и второй немного не удались. Тренеры приняли решение вас заменить. Расскажите про это. И были ли готовы выйти в финале, если бы потребовалось заменить кого-то из партнерш?

Конечно, была бы готова. Потому что уже не раз проходила такое, что когда ты хорошо фехтуешь, а потом у тебя провал, проходит некоторое время и ты снова собираешься и начинаешь фехтовать. Но, к сожалению, на Олимпиаде возможна только одна замена по ходу всего турнира и поэтому больше шансов у меня не было.

Почему так произошло? Не знаю, что случилось. Но, я не могла себя найти, очень сильно растерялась, наверное.

Тогда, в полуфинале, было принято правильное решение? Вы с ним согласились? Или хотелось, несмотря ни на что, продолжать биться и в финале?

Очень трудно об этом говорить, потому что за тебя думают эмоции. А тренер в этот момент тот человек, который способен принять единственно верное решение. Смотрит на тебя и понимает, можешь ли ты продолжать фехтовать, или тебя нужно заменить. И когда он решил заменить у меня не было никаких вопросов. Я ему доверяю.

Алина, вернемся к Вам, насколько сложно психологически было постоянно находиться в роли догоняющих? Ведь был момент, когда наша команда догоняла кореянок в счете, а потом соперницы вновь вырвались вперед на 2 очка.

Меня, на самом деле огорчило то, что я не смогла их догнать до конца. Да, я периодически догоняла соперниц в счете, но они опять уходили вперед. Я же чувствовала, что могу полностью ликвидировать отставание, но это никак не получалось. Вот это действительно расстраивало.Чего-то постоянно чуть-чуть не хватало.

Конечно, я выходила с мыслями, что у меня еще есть два боя, есть время, чтобы помочь морально Оле. Чтобы ей было легче в ее решающем бою.

Вы сегодня отработали все очень сильно, вы действительно молодцы, иначе не было бы победы. Она пришла с "-3". Вы смотрели со стороны, была возможность анализировать. Расскажите про решающий поединок Ольги, про эмоции, переживания… Вы были уверены, что она выиграет?

Алина: Я вообще не смотрела на дорожку.

Специально?

Я да, не могу на это смотреть. В мыслях и всей душой с ней, но на дорожку не смотрю.

Вы отворачиваетесь в тот момент?

Нет, сижу так (показывает лицо, опущенное вниз и закрытое рукой). Просто, на самом деле, все эмоции, которые происходят у тебя за спиной, все, что происходит в команде, тебе передается. И я уверена, что когда ты спокойный, то и партнерша на дорожке тоже спокойна. Поэтому я стояла и говорила: "Не важно что, не важно как, просто делай для себя, фехтуй так, как ты можешь".Вот это я каждый удар ходила и говорила.

И тут к нашему разговору, наконец, подключается Ольга Харлан, которую отпустили иностранные СМИ и бродкастеры Олимпийских игр, которые имеют первоочередное право на интервью.

Ольга, шестая медаль, больше нет ни у кого в Украине. Как Вы себя чувствуете в этом статусе?

Честно, я пока еще не понимаю, что произошло. Прошло всего 5 минут, ну чуть больше… Что я могу сказать? Прежде всего, я должна благодарить своих партнерш по команде. Реально. Потому что, то, через что мы прошли за эти два с половиной года… Вы верите вообще? Это самые сильные, добрые, классные девчонки, которых я знаю. И я очень благодарна им за то, что они поверили в меня. Этого бы не было, если бы они не верили в меня сегодня. Когда был последний бой, и я поворачиваюсь в сторону команды, вижу, как они на меня смотрят, Алина подходит, остальные подходят… Это было что-то невероятное. И я могу сказать, что это великая команда.

У вас сегодня было две уверенные победы в четвертьфинале и полуфинале и крайне сложный бой с кореянками.

А по-другому и быть не могло, ведь это финал.

На последний бой вы выходили при "-3". Что чувствовали в тот момент? Была какая-то особая уверенность в себе?

Я просто фехтовала… Я не знаю, как это объяснить, честно. Я могу это сравнить, разве что, с финалом Олимпиады Пекин-2008. И тогда, и сейчас, я просто фехтовала. И я еще перед нынешними Олимпийскими играми сказала себе, что буду просто наслаждаться. И я говорила девчонкам то же самое. Что-то получалось, что-то нет, но я просто шла вперед. Была – не была, что делать. Уже серебро есть, нам терять нечего. Но мы можем сделать что-то невероятное, выиграть Олимпиаду, будучи на 17-м месте в мировом рейтинге на момент начала квалификации.

Перед финалом вспомнилось, что украинская команда проиграла кореянкам на последнем чемпионате мира в матче за бронзу. Вы об этом думали?

Вообще нет, это совсем другой турнир. Вы видели кто сегодня был – олимпийские чемпионки Токио, действующие чемпионки мира и Европы, то есть очень сильные соперницы. Они выигрывали каждый турнир в этом цикле. Но, вы видели как все получилось на самом деле. Потому что это совсем другой турнир.

Что вы бы хотели сказать после этой победы?

Я очень благодарна нашей Украине, всем защитникам страны, которые сейчас находятся на фронте. Спасибо вам огромное, без вас этого не было бы. Мы привезем эти медали и покажем их вам. Они завоеваны только для вас, только для нашей страны.

Когда играл гимн Украины у вас в глазах стояли слезы… О чем вы в этот момент думали, что чувствовали?

Я изначально очень хотела, чтобы на олимпийской церемонии награждения все слушали гимн Украины, чтобы знать, что мы не даром работали все это время. Чтобы все помнили о нашей стране, еще раз вспомнили о том, что у нас происходит. Хочется приносить нашей стране приятные новости. Какие они сейчас могут быть? К сожалению, только такие.

Прошло 16 лет после победы украинской команды в Пекине-2008. Если сравнивать эмоции и две команды, в чем команды одинаковы, и в чем отличаются?

Я не сравниваю команды, я могу сказать, что это команда. Когда мы были в Пекине, мы были молодые и это была сенсация, было классно. Сейчас совсем другая Олимпиада. Если посмотреть через что прошел каждый украинский спортсмен, который отобрался на нынешние Игры, то… Она совсем другая, как и ситуация в нашей стране в целом. Поэтому, каждая медаль сейчас, как золотая. И когда я завоевала бронзу в индивидуальном турнире, эта медаль для меня была также сродни золоту. Потому что все эти медали мы привезем в Украину. И посвятим эти награды Украине. Понимаете, она другая, эта Олимпиада, она более ценная, чем все остальные.