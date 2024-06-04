"Над нами издеваются": в сборной Украины перед Олимпиадой прогремел скандал из-за порванных чешек

Терпение спортсмена лопнуло

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев раскритиковал работу Украинской федерации гимнастики перед Олимпийскими играми-2024. К слову, украинские гимнасты блестяще выступили на чемпионате Европы-2024.

Соответствующий комментарий Олег разместил в сторис на своей странице в Instagram. Верняев обратился к вице-президенту Федерации Стелле Захаровой.

"Именно так Федерация гимнастики и Стелла Захарова помогают спортсменам готовиться к ОИ. В прошлый раз понадобилось 4 дня. Начинаем отсчет", — написал Верняев, прикрепивший к посту фото порванных чешек. Добавим, что Олимпиада-2024 начнется уже в июле.

Порванные чешки Олега Верняева

На ситуацию отреагировала тренер главной звезды сборной Украины Ильи Ковтуна Ирина Горбачева. На своей странице в Facebook она прокомментировала недовольство спортсмена, отметив, что проблемы перед Играми существуют и они влияют на подготовку атлетов.

"Чешки – это не самая большая беда и проблема во время многолетней работы и заключительного этапа подготовки к Олимпийским играм-2024.

Над нами прямо издеваются и из нас все время пытаются сделать истуканов. Лицемерят, дезинформируют, всеми способами хотят перекрыть кислород и в очередной раз сорвать подготовку к Олимпиаде, не дать возможность достойно представить страну.

Продолжая "эстафету" Олега Верняева, у которого у первого окончательно лопнуло терпение, и я готова и открыта к сотрудничеству с журналистами относительно наших ситуаций, которые возникли с Министерством молодежи и спорта Украины (никого не делаю виновными, прошу разобраться и наказать виновных, а не оставлять, как всегда), с которыми до сих пор не можем разобраться, чтобы, в конце концов, это все безумие, беззаконие, произвол, безнаказанность прекратились и нас начали хотя бы уважать и прекратили противодействие", — написала Горбачева.

Илья Ковтун и Ирина Горбачева

Напомним, Верняев, которому в марте 2023 года Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации, перешел на украинский язык.