Ці красуні — гордість України: все, що ви маєте знати про зірок Олімпіади-2024 Магучіх та Геращенко (фото)

Яскраві факти з біографій дівчат

У неділю, 4 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбувся фінальний турнір зі стрибків у висоту серед жінок. Ярослава Магучіх здобула "золото", а Ірина Геращенко "бронзу".

"Телеграф" розповість, що відомо про спортсменок, які прославили нашу країну на спортивних іграх.

Ярослава Магучіх — що відомо

Дівчина мешканка Дніпра. Вона є багаторазовою чемпіонкою українських та міжнародних змагань з легкої атлетики. У свої 22 роки українка вже досягла вершини на рівні чемпіонатів світу і Європи та Діамантової ліги, а за місяць до Олімпіади зробила те, що не вдавалося жодній атлетці: стрибнула на 2.10 метра, встановивши світовий рекорд. В активі Магучіх — золоті медалі чемпіонатів Європи і світу у приміщенні (2021 та 2022 роки відповідно). Також Магучіх п'ять разів ставала переможницею етапів Діамантової ліги у секторі стрибків у висоту. У травні 2020-го вона отримала звання заслуженого майстра спорту України.

Нагадаємо, за кілька тижнів до Олімпіади, 7 липня, Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд – на цьому ж стадіоні в Парижі вона подолала 2,10 м. Світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту тримався впродовж 37 років. Попередній рекорд у 1987 році встановила болгарська легкоатлетка Стефка Костадінова, яка взяла висоту 2,09 м. Ярослава Магучіх – третя легкоатлетка в історії, яка має два стрибки від 2,07 м та вище. Стільки же вдалих спроб має Бланка Влашич, а в Костадінової їх п'ять.

Фото - Іnstagram rosya_dp

Фото - Іnstagram rosya_dp

Фото - Іnstagram rosya_dp

Ірина Геращенко — що відомо

4 серпня українка Ірина Геращенко здобула бронзову нагороду Олімпійських ігор в Парижі. У фіналі у стрибках у висоту серед жінок спортсменка з першої спроби взяла планку на висоті 1.95 м. Висота 1.98 см не підкорилася нашій спортсменці. Ця нагорода є першою олімпійською медаллю для Ірини Геращенко. Загалом у спортсменки 4 медалі у командному заліку України. До цього у 2021 у фіналі Олімпійських ігор в Токіо у стрибках у висоту зустрілись три українські легкоатлетки Ірина Геращенко (4 місце, 1,98м), Юлія Левченко та Ярослава Магучіх. Дівчина проживає у Києві та має державну нагороду — орден княгині Ольги ІІІ ст. За досягнення високих спортивних результатів на XXX Всесвітній літній Універсіаді у м. Неаполі (Італійська Республіка), виявлені самовідданість та волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України.

Фото - Іnstagram gerashchenkoi

Фото - Іnstagram gerashchenkoi

Фото - Іnstagram gerashchenkoi

Раніше "Телеграф" писав, що на Олімпійських іграх у Парижі відбувся фінал у метанні молота. Україну на змаганнях представляв Михайло Кохан, який приніс нашій країні "бронзу".