Олимпиада-2024: расписание и результаты украинцев 3 августа (обновляется)

В этот день Украина может пополнить свою копилку медалей на Играх-2024

В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится восьмой игровой день. Украинские спортсмены будут сражаться за медали.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинцев на Олимпиаде в Париже 3 августа. Украинцы в этот день будут соревноваться в легкой атлетике, стрельбе, плавании, велогонках, гребном слаломе, фехтовании и спортивной гимнастике.

Расписание и результаты украинцев 3 августа на Олимпиаде-2024 (обновляется)

10:00. Стрельба. Скит, квалификация, день 1 (ж) Ирина Маловичко.

12:00. Шоссейные велогонки. Групповая гонка (м) — Анатолий Будяк.

12:30. Плавание. 1500м вольным стилем, квалификация (м) — Михаил Романчук.

14:00. Фехтование. Командная сабля, 1/4 финала (ж) — Украина — Италия.

16:30. Гребной слалом. Экстрим-слалом (ж) Раунд 1 — Виктория Ус.

16:30. Спортивная гимнастика. Вольные упражнения, финал (м) — Илья Ковтун.

18:16. Спортивная гимнастика. Конь, финал (м) — Олег Верняев.

21:20. Тройной прыжок, финал (ж) — Марина Бех-Романчук.

Напомним, по итогам семи игровых дней на Олимпиаде-2024 украинцы сумели выиграть две медали. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш.