Украинец Кохан выиграл "бронзу" Олимпиады в метании молота

Украинец выиграл медаль на дебютной Олимпиаде

В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх в Париже состоялся финал в метании молота. Украину на соревнованиях представлял Михаил Кохан.

Победу на турнире, который проходил в Париже на стадионе "Стад де Франс", завоевал Итэн Кецберг из Канады, который в своей первой попытке метнул снаряд на 84,12 м. Об этом сообщает "Телеграф".

"Серебро" досталось Бенце Халасу с Венгрии (79,97 м), а "бронза" — украинцу. Михаил исполнил шесть попыток, лучшей из которых оказалась вторая (79,34 м).

23-летний Кохан является бронзовым призером чемпионата Европы-2024, а также чемпионом мира и Европы на юношеском уровне.

Таким образом, на Олимпиаде-2024 украинцы сумели выиграть шесть медалей. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш. Накануне украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде. Четвертую и пятую награду Украине принесли легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которые в секторе для прыжков в высоту сумели завоевать "золото" и "бронзу" соответственно.