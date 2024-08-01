Олимпиада-2024: расписание и результаты украинцев 1 августа (обновляется)
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Олимпийская сборная Украины пока может похвастаться лишь одной медалью
В среду, 31 июля на Олимпийских играх в Париже состоится шестой соревновательный день. Украинцы поборются за медали в нескольких видах.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинцев на Олимпиаде в Париже 1 августа. Украинцы в этот день будут соревноваться в легкой атлетике, стрельбе, дзюдо, стрельбе из лука и плавании.
Расписание и результаты украинцев 1 августа на Олимпиаде-2024 (обновляется)
08:30. Легкая атлетика. Ходьба 20км, финал (м) — Игорь Главан.
10:20. Легкая атлетика. Ходьба 20км, финал (ж) — Людмила Оляновская, Мария Сахарук, Елена Собчук.
10:30. Стрельба. Винтовка 50м, 3 положения, финал (м) — Сергей Кулиш.
11:00. Дзюдо. 8-й запуску. 1/8 финала, до 78кг (ж) Елизавета Литвиненко.
12:14. Стрельба из лука. 1/32 финала, индивидуальные (ж) Вероника Марченко — Ли Цай-Чи (Китайский Тайбэй).
12:18. 50м вольным стилем, квалификация (м). Владислав Бухов.
Отметим, 31 июля на Олимпиаде в Париже разыграют 17 комплектов медалей. Напомним, первую награду Украине на Играх-2024 принесла фехтовальщица Ольга Харлан.