"Сегодня наш день": украинцы в бурном восторге от результатов соотечественников на Олимпиаде

Украинские спортсмены взяли три медали на Олимпийских играх

В воскресенье, 4 августа, украинские прыгуньи Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали для Украины золото и бронзу на Олимпийских играх, а легкоатлет Михаил Кохан получил бронзу в метании молота. Это вызвало бурную реакцию среди украинцев.

Их уже поздравили многие должностные лица. Тем временем простые украинцы тоже не смогли остаться равнодушными.

Президент Владимир Зеленский поздравил спортсменов и отметил, что Украина ими гордится.

Пятый президент Петр Порошенко тоже не остался в стороне и напомнил, что Магучих накануне установила рекорд по прыжкам в высоту.

Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что вместе со спортсменками "победно прыгает вся Украина".

Также к поздравлениям присоединились журналистка Кристина Бердинских, основатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко и волонтер Сергей Притула.

Другие пользователи сети тоже не смогли пройти мимо.

Таким образом, на Олимпиаде-2024 украинцы сумели выиграть шесть медалей. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш. Кроме того украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде.