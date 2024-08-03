Украина взяла золото на Олимпиаде: достижение саблисток оценил Зеленский и не только

Женская сборная по фехтованию принесла первое золото для Украины

В субботу, 3 августа, украинские саблистки Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кровацкая и Юлия Бакастова завоевали первую золотую медаль на Олимпийских играх. Это вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

Как известно украинская женская сборная в финале смогла с незначительным отрывом победить команду из Южной Кореи. И это при том, что перед финалом украинки проигрывали.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на это и поблагодарил спортсменок за результат и характер.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в своем telegram-канале кратко поблагодарил спортсменок за победу.

С победой спортсменок поздравил и мэр Киева Виталий Кличко.

Общественная деятельница и журналистка Ярослава Гресь в своей реакции была более эмоциональной

Спортивный журналист Руслан Свирин оценил ключевую роль в достижении победы фехтовальщицы Ольги Харлан.

В то же время главный редактор tribuna.com высказал мнение, что для Харлан это выступление может быть последним в ее карьере.

В свою очередь аналитики и журналист Алексей Братущак напомнил, что для Харлан эта победа не была легкой, поскольку она решила вернуться в спорт незадолго до начала вторжения, была дисквалифицирована после поединка с россиянкой и лишь чудом была допущена до Олимпийских игр решением МОК.

При этом он добавил, что эта победа также позволит сдвинуть с пьедестала украинского спорта Яну Клочкову, которая молчит по поводу российской агрессии и возможно находится в Крыму.

Как сообщалось ранее, у сборной Украины на счету три награды на Олимпиаде-2024 в Париже. Первую медаль Украине принесла Харлан (бронза), а вторую — стрелок Сергей Кулиш (серебро).