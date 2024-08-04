"Сьогодні наш день": українці у захваті від результатів співвітчизників на Олімпіаді

Українські спортсмени взяли три медалі на Олімпійських іграх

У неділю, 4 серпня, українські стрибуни Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко здобули для України золото та бронзу на Олімпійських іграх, а легкоатлет Михайло Кохан отримав бронзу у метанні молота. Це стало причиною бурхливої реакції серед українців.

Їх уже привітали багато посадових осіб. Тим часом прості українці теж не змогли залишитися байдужими.

Президент Володимир Зеленський привітав спортсменів та зазначив, що Україна ними пишається.

П’ятий президент Петро Порошенко теж не залишився осторонь і нагадав, що Магучіх напередодні встановила рекорд зі стрибків у висоту.

Мер Києва Віталій Кличко додав, що разом зі спортсменками "переможно стрибає вся Україна".

Також до привітань приєдналися журналістка Крістіна Бердинських, засновник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко та волонтер Сергій Притула.

Інші користувачі мережі теж не змогли пройти повз.

Таким чином, на Олімпіаді-2024 українці зуміли виграти шість медалей. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш. Крім того українські фехтувальниці виграли "золото" у команді.