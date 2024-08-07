Париж-2024: все чемпионы и медалисты Олимпийских игр 8 августа (обновляется)
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Сборная Украины пополнит свою копилку медалей в этот день
В четверг, 8 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится 13-й игровой день. Украинцы поборются за награды в греко-римской борьбе.
Начнут соревноваться за медали пловцы, а завершат боксеры. Об этом сообщает "Телеграф". Кроме того, спортсмены будут соревноваться за награды в таких дисциплинах: парусный спорт, скалолазание, гребля, хоккей на траве, прыжки в воде, тяжелая атлетика, футбол, велогонки, борьба, тхэквондо и легкая атлетика.
Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпиаде-2024 8 августа (обновляется)
8:30 Марафонское плавание: 10 км (женщины)
12:43 Парусный спорт. Швертбот, медальная гонка (микст)
13:18 Парусный спорт. Многокорпусник, медальная гонка (микст)
13:54 Спортивное скалолазание: Скорость (мужчины)
14:03 Парусный спорт: Кайт (мужчины)
14:20 Гребной спринт: Каноэ-двойки (мужчины)
14:33 Парусный спорт: Кайт (женщины)
14:40 Гребной спринт: Байдарки-четверки 500м (женщины)
14:50 Гребной спринт: Байдарки-четверки 500м (мужчины)
15:00 Хоккей на траве: Матч за бронзу (мужчины)
16:00 Прыжки в воду: Трамплин 3м, (мужчины)
16:00 Тяжелая атлетика: 59кг (женщины)
18:00 Футбол: Матч за бронзу (мужчины)
20:00 Хоккей на траве: Финал (мужчины)
20:01 Трековые велогонки: Кейрин (женщины)
20:27 Трековые велогонки: Омниум, по очкам 4/4, (мужчины)
19:15 Борьба: Греко-римская, 67кг, 87кг (мужчины). Свободная, 53кг (женщины)
20:30 Тяжелая атлетика: 73кг (мужчины)
21:00 Легкая атлетика: Прыжки в длину (женщины)
21:19 Тхэквондо: Поединки за бронзу, до 68кг (мужчины)
21:25 Легкая атлетика: Метание копья (мужчины)
21:30 Легкая атлетика: 200м (мужчины)
21:34 Тхэквондо: Поединки за бронзу, до 57кг (женщины)
22:19 Тхэквондо: Финал, до 68кг (мужчины)
22:25 Легкая атлетика: 400м с/б (женщины)
22:30 Бокс: Полуфиналы, до 57кг (мужчины)
22:37 Тхэквондо: Финал, до 57кг (женщины)
22:45 Легкая атлетика: 110м ж/б (мужчины)
23:02 Бокс: Полуфиналы, до 75кг (женщины)
23:34 Бокс: Финал, до 51кг (мужчины)
23:51 Бокс: Финал, до 54кг (женщины)
Напомним, украинский борец Парвиз Насибов гарантировал себе медаль по итогам полуфинала, который состоялся 7 августа. Ранее сообщалось о скандале на Олимпиаде из-за надписи "Я — украинка".