Париж-2024: все чемпионы и медалисты Олимпийских игр 8 августа (обновляется)

Сборная Украины пополнит свою копилку медалей в этот день

В четверг, 8 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится 13-й игровой день. Украинцы поборются за награды в греко-римской борьбе.

Начнут соревноваться за медали пловцы, а завершат боксеры. Об этом сообщает "Телеграф". Кроме того, спортсмены будут соревноваться за награды в таких дисциплинах: парусный спорт, скалолазание, гребля, хоккей на траве, прыжки в воде, тяжелая атлетика, футбол, велогонки, борьба, тхэквондо и легкая атлетика.

Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпиаде-2024 8 августа (обновляется)

8:30 Марафонское плавание: 10 км (женщины)

12:43 Парусный спорт. Швертбот, медальная гонка (микст)

13:18 Парусный спорт. Многокорпусник, медальная гонка (микст)

13:54 Спортивное скалолазание: Скорость (мужчины)

14:03 Парусный спорт: Кайт (мужчины)

14:20 Гребной спринт: Каноэ-двойки (мужчины)

14:33 Парусный спорт: Кайт (женщины)

14:40 Гребной спринт: Байдарки-четверки 500м (женщины)

14:50 Гребной спринт: Байдарки-четверки 500м (мужчины)

15:00 Хоккей на траве: Матч за бронзу (мужчины)

16:00 Прыжки в воду: Трамплин 3м, (мужчины)

16:00 Тяжелая атлетика: 59кг (женщины)

18:00 Футбол: Матч за бронзу (мужчины)

20:00 Хоккей на траве: Финал (мужчины)

20:01 Трековые велогонки: Кейрин (женщины)

20:27 Трековые велогонки: Омниум, по очкам 4/4, (мужчины)

19:15 Борьба: Греко-римская, 67кг, 87кг (мужчины). Свободная, 53кг (женщины)

20:30 Тяжелая атлетика: 73кг (мужчины)

21:00 Легкая атлетика: Прыжки в длину (женщины)

21:19 Тхэквондо: Поединки за бронзу, до 68кг (мужчины)

21:25 Легкая атлетика: Метание копья (мужчины)

21:30 Легкая атлетика: 200м (мужчины)

21:34 Тхэквондо: Поединки за бронзу, до 57кг (женщины)

22:19 Тхэквондо: Финал, до 68кг (мужчины)

22:25 Легкая атлетика: 400м с/б (женщины)

22:30 Бокс: Полуфиналы, до 57кг (мужчины)

22:37 Тхэквондо: Финал, до 57кг (женщины)

22:45 Легкая атлетика: 110м ж/б (мужчины)

23:02 Бокс: Полуфиналы, до 75кг (женщины)

23:34 Бокс: Финал, до 51кг (мужчины)

23:51 Бокс: Финал, до 54кг (женщины)

Напомним, украинский борец Парвиз Насибов гарантировал себе медаль по итогам полуфинала, который состоялся 7 августа. Ранее сообщалось о скандале на Олимпиаде из-за надписи "Я — украинка".