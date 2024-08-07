Париж-2024: усі чемпіони та медалісти Олімпійських ігор 8 серпня (оновлюється)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Збірна України поповнить свою скарбничку медалей у цей день
У четвер, 8 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться 13-й ігровий день. Українці змагатимуться за нагороди у греко-римській боротьбі.
Почнуть змагатися за медалі плавці, а завершать боксери. Про це повідомляє "Телеграф". Крім того, спортсмени змагатимуться за нагороди у таких дисциплінах: вітрильний спорт, скелелазіння, веслування, хокей на траві, стрибки у воді, важка атлетика, футбол, велогонки, боротьба, тхеквондо та легка атлетика.
Розклад та результати медальних змагань на Олімпіаді-2024 8 серпня (оновлюється)
8:30 Марафонське плавання: 10 км (жінки)
12:43 Вітрильний спорт. Швертбот, медальна гонка (мікст)
13:18 Вітрильний спорт. Багатокорпусник, медальна гонка (мікст)
13:54 Спортивне скелелазіння: Швидкість (чоловіки)
14:03 Вітрильний спорт: Кайт (чоловіки)
14:20 Веслувальний спринт: Каное-двійки (чоловіки)
14:33 Вітрильний спорт: Кайт (жінки)
14:40 Веслувальний спринт: Байдарки-четвірки 500 м (жінки)
14:50 Веслувальний спринт: Байдарки-четвірки 500 м (чоловіки)
15:00 Хокей на траві: Матч за бронзу (чоловіки)
16:00 Стрибки у воду: Трамплін 3 м, (чоловіки)
16:00 Важка атлетика: 59 кг (жінки)
18:00 Футбол: Матч за бронзу (чоловіки)
20:00 Хокей на траві: Фінал (чоловіки)
20:01 Трекові велогонки: Кейрін (жінки)
20:27 Трекові велогонки: Омніум, за очками 4/4, (чоловіки)
19:15 Боротьба: Греко-римська, 67 кг, 87 кг (чоловіки). Вільна, 53 кг (жінки)
20:30 Важка атлетика: 73 кг (чоловіки)
21:00 Легка атлетика: Стрибки у довжину (жінки)
21:19 Тхеквондо: Поєдинки за бронзу, до 68 кг (чоловіки)
21:25 Легка атлетика: Метання списа (чоловіки)
21:30 Легка атлетика: 200 м (чоловіки)
21:34 Тхеквондо: Поєдинки за бронзу, до 57 кг (жінки)
22:19 Тхеквондо: Фінал, до 68 кг (чоловіки)
22:25 Легка атлетика: 400 м з/б (жінки)
22:30 Бокс: Півфінали, до 57 кг (чоловіки)
22:37 Тхеквондо: Фінал, до 57 кг (жінки)
22:45 Легка атлетика: 110 м з/б (чоловіки)
23:02 Бокс: Півфінали, до 75 кг (жінки)
23:34 Бокс: Фінал, до 51 кг (чоловіки)
23:51 Бокс: Фінал, до 54 кг (жінки)
Нагадаємо, український борець Парвіз Насібов гарантував собі медаль за підсумками півфіналу, що відбувся 7 серпня. Раніше повідомлялося про скандал на Олімпіаді через напис "Я — українка".