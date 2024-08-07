Париж-2024: усі чемпіони та медалісти Олімпійських ігор 8 серпня (оновлюється)

Збірна України поповнить свою скарбничку медалей у цей день

У четвер, 8 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться 13-й ігровий день. Українці змагатимуться за нагороди у греко-римській боротьбі.

Почнуть змагатися за медалі плавці, а завершать боксери. Про це повідомляє "Телеграф". Крім того, спортсмени змагатимуться за нагороди у таких дисциплінах: вітрильний спорт, скелелазіння, веслування, хокей на траві, стрибки у воді, важка атлетика, футбол, велогонки, боротьба, тхеквондо та легка атлетика.

Розклад та результати медальних змагань на Олімпіаді-2024 8 серпня (оновлюється)

8:30 Марафонське плавання: 10 км (жінки)

12:43 Вітрильний спорт. Швертбот, медальна гонка (мікст)

13:18 Вітрильний спорт. Багатокорпусник, медальна гонка (мікст)

13:54 Спортивне скелелазіння: Швидкість (чоловіки)

14:03 Вітрильний спорт: Кайт (чоловіки)

14:20 Веслувальний спринт: Каное-двійки (чоловіки)

14:33 Вітрильний спорт: Кайт (жінки)

14:40 Веслувальний спринт: Байдарки-четвірки 500 м (жінки)

14:50 Веслувальний спринт: Байдарки-четвірки 500 м (чоловіки)

15:00 Хокей на траві: Матч за бронзу (чоловіки)

16:00 Стрибки у воду: Трамплін 3 м, (чоловіки)

16:00 Важка атлетика: 59 кг (жінки)

18:00 Футбол: Матч за бронзу (чоловіки)

20:00 Хокей на траві: Фінал (чоловіки)

20:01 Трекові велогонки: Кейрін (жінки)

20:27 Трекові велогонки: Омніум, за очками 4/4, (чоловіки)

19:15 Боротьба: Греко-римська, 67 кг, 87 кг (чоловіки). Вільна, 53 кг (жінки)

20:30 Важка атлетика: 73 кг (чоловіки)

21:00 Легка атлетика: Стрибки у довжину (жінки)

21:19 Тхеквондо: Поєдинки за бронзу, до 68 кг (чоловіки)

21:25 Легка атлетика: Метання списа (чоловіки)

21:30 Легка атлетика: 200 м (чоловіки)

21:34 Тхеквондо: Поєдинки за бронзу, до 57 кг (жінки)

22:19 Тхеквондо: Фінал, до 68 кг (чоловіки)

22:25 Легка атлетика: 400 м з/б (жінки)

22:30 Бокс: Півфінали, до 57 кг (чоловіки)

22:37 Тхеквондо: Фінал, до 57 кг (жінки)

22:45 Легка атлетика: 110 м з/б (чоловіки)

23:02 Бокс: Півфінали, до 75 кг (жінки)

23:34 Бокс: Фінал, до 51 кг (чоловіки)

23:51 Бокс: Фінал, до 54 кг (жінки)

Нагадаємо, український борець Парвіз Насібов гарантував собі медаль за підсумками півфіналу, що відбувся 7 серпня. Раніше повідомлялося про скандал на Олімпіаді через напис "Я — українка".